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التعاون الإسلامي تعزي السعودية في ضحايا سقوط طائرة مقاتلة

رام الله - دنيا الوطن
أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه عن خالص تعازيه ومواساته لقيادة المملكة العربية السعودية وشعبها في ضحايا حادث سقوط إحدى طائرات القوات الجوية الملكية السعودية المقاتلة أثناء مهمة تدريبية بمنطقة التدريب التابعة لقاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط.

وأكد الأمين العام على تضامن منظمة التعاون الإسلامي مع المملكة العربية السعودية في هذا المصاب، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

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