كيف علقت الإمارات على اقتحام بن غفير للأقصى؟



وجددت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان لها، اليوم الخميس، التأكيد على موقف دولة الإمارات الثابت بضرورة توفير الحماية الكاملة للمسجد الأقصى، ووقف الانتهاكات الخطيرة والاستفزازية فيه، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية.



وأكدت أهمية احترام دور المملكة الأردنية، في رعاية المقدسات والأوقاف بموجب القانون الدولي والوضع التاريخي القائم، وعدم المساس بسلطة وصلاحيات إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى.



ودعت الوزارة "السلطات الإسرائيلية إلى وقف التصعيد وعدم اتخاذ خطوات تفاقم التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، مؤكدة رفض دولة الإمارات لكافة الممارسات المخالفة لقرارات الشرعية الدولية والتي تهدد بالمزيد من التصعيد".



وشددت الخارجية الإماراتية على أهمية دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط قدماً، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد الوصول إلى حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.



رام الله - دنيا الوطنأدانت دولة الإمارات بشدة، اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن غفير، وعدد من المستوطنين، المسجد الأقصى.