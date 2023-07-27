شؤون فلسطينية

الشرطة تكشف تفاصيل جديدة بشأن حادثة وفاة الشاب الشناوي

الشرطة تكشف تفاصيل جديدة بشأن حادثة وفاة الشاب الشناوي
الشاب عبد الله الشناوي
رام الله - دنيا الوطن
كشفت الشرطة مساء اليوم الخميس، المعلومات التي حولت عمليات البحث عن الشاب المفقود عبد الله الشناوي إلى منطقة البحر الميت.

وأفاد الناطق الإعلامي باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات، اليوم الخميس، بأنه ومنذ مساء الأحد بدأت عمليات بحث واسعة من قبل الشرطة والأجهزة الأمنية ومواطنين ومتطوعين عن شاب فقدت آثاره في البرية القريبة من البحر الميت.

وأضاف في تصريح صحفي، أنه تم مسح وتفتيش معظم أرجاء المنطقة دون العثور عليه، وأوقفت الشرطة الشبان الذين كانوا برفقته.

وبيّن ارزيقات أنه ورد اتصال اليوم من مواطن مقدسي وطلب اللقاء بضباط المباحث العامة في شرطة أريحا والأغوار وتم اللقاء، وأفاد بأنه وبعد انتشار صور الشاب أكد أنه شاهده يوم الأحد الماضي وهو نفس يوم فقدان الشاب عند حاجز "عين جدي" الاحتلالي.

وأكد ارزيقات بأن المباحث العامة توجهت فوراً إلى المكان الذي تم مشاهدة الشاب فيه وهنا بدأت عمليات بحث جديدة في المنطقة والتي لم تخضع للتفتيش قبل هذا البلاغ وبعد ساعة تقريباً عُثر عليه من قبل المباحث في مكان قريب متوفى.

وأضاف بأن طاقم الأدلة الجنائية توجه للمكان وتم إبلاغ النيابة العامة والطب العدلي وجار استكمال الإجراءات.

وناشد ارزيقات المواطنين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام كافة لتحري الدقة في نقل المعلومة وعدم استباق نتائج البحث والتحري والتحقيق وإعطاء معلومات مسبقة حول ظروف الوفاة.

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