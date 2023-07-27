دولي

أنطونيو غوتيريش: عصر الغليان العالمي بدأ في الأرض

أنطونيو غوتيريش: عصر الغليان العالمي بدأ في الأرض
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الخميس، إلى اتخاذ إجراءات جذرية فورية تتعلق بالتغير المناخي.

وأكد في تصريحات له في نيويورك، أن درجات الحرارة المرتفعة بشكل كبير في تموز/ يوليو تؤشر إلى بدء "عصر الغليان العالمي".

وقال غوتيريش: إن موجات الحر في نصف الكرة الأرضية الشمالية "مرعبة"، مضيفا: "التغير الحراري هنا. وهو مرعب وهذه مجرد البداية. انتهى عصر الاحتباس الحراري. حل عصر الغليان العالمي".

وتابع: "بالنسبة للكوكب بأكمله، فإنها كارثة"، مشيرا إلى أنه" باستثناء العصر الجليدي المصغر خلال الأيام المقبلة فإن تموز/ يوليو 2023 سيحطم الأرقام القياسية في جميع المجالات".

ووصف غوتيريش الحرارة المرتفعة في نصف الكرة الأرضية الشمالي بأنها "صيف قاس"، ورأى أن التأثيرات الشديدة للتغير المناخي تتماشى مع "التوقعات والتحذيرات المتكررة" من قبل العلماء، مضيفا أن "المفاجأة الوحيدة هي سرعة التغيير".

ودعا غوتيريش، مرة أخرى، إلى اتخاذ إجراءات سريعة في مواجهة العواقب "المأساوية"، مشيرا مرة أخرى إلى قطاع الوقود الأحفوري.

وأضاف: "الهواء غير قابل للتنفس والحرارة لا تطاق. ومستوى أرباح الوقود الأحفوري وتدهور المناخ غير مقبول".

وحث "القادة على القيادة"، مردفا "لا مزيد من التردد. لا مزيد من الأعذار. لا مزيد من انتظار أن يتحرك الآخرون أولا".

كما دعا غوتيريش، قبيل قمة الطموح المناخي التي سيستضيفها في ايلول/ سبتمبر المقبل، الدول المتقدمة إلى الالتزام بتحقيق حيادية الكربون في أقرب وقت من عام 2040 وللاقتصادات الناشئة في أقرب وقت من عام 2050.

ورأى الأمين العام للأمم المتحدة أن "الدمار" الذي بدأته الإنسانية "يجب ألا يبعث على اليأس بل العمل"، محذرا من أنه من أجل منع أسوأ النتائج على الإنسانية "تحويل عام من الحرارة الملتهبة إلى عام من الطموح الملتهب".

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