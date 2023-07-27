شؤون فلسطينية

"النجاح" ترد على التعليم العالي بشأن فرع الجامعة المُعلن عنه فرع روابي

"النجاح" ترد على التعليم العالي بشأن فرع الجامعة المُعلن عنه فرع روابي
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت جامعة النجاح الوطنية، اليوم الخميس، بياناً رداً على تصريح وزارة التعليم العالي، بشأن فرع الجامعة المُعلن عنه فرع روابي.

وقالت في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "إنّ جامعة النجاح تفاجأت بما جاء في بيان الوزارة؛ خاصة أنّ البرامج التي تم طرحها هي برامج معتمدة لجامعة معتمدة، وهذا يعدّ تعدّياً على حق الجامعة في التطوّر والتوسّع، وتعدياً على حق أبناء الوطن في الحصول على تعليم أكاديمي عالٍ متميز، وتعزيزاً لسياسة الكيل بمكيالين والتضييق المتعمد والمستمر من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الذي عانت منه النجاح على مدار السنوات الماضية".

وفيما يلي نص البيان:





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