العاهل الأردني يُجري مباحثات مع وزير الخارجية البريطاني

رام الله - دنيا الوطنأجرى العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، اليوم الخميس، مباحثات مع وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، بحضور الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.وأكد العاهل الأردني، عمق العلاقات التاريخية بين البلدين والحرص على تعزيز التعاون في مختلف المجالات، وإدامة التنسيق الوثيق لحماية مصالحهما المشتركة.وعبر الملك عبد الله الثاني عن تقديره للدعم الاقتصادي والتنموي الذي تقدمه بريطانيا للأردن، فضلا عن المساعدات المخصصة للاجئين.وتم بحث آخر المستجدات إقليميا ودوليا، وأهمية تكثيف جهود الدفع نحو التهدئة وخفض التصعيد بالأراضي الفلسطينية وإيقاف أي إجراءات أحادية الجانب من شأنها زعزعة الاستقرار وتقويض فرص تحقيق السلام.وجدد العاهل الأردني، التأكيد على ضرورة تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.وتطرق اللقاء إلى أزمة اللاجئين وآثارها على المجتمعات المستضيفة وأهمية الاستمرار بتوفير الدعم الدولي بهذا الخصوص، والعمل على إيجاد حلول سياسية لأزمات المنطقة للحيلولة دون نشوب المزيد من أزمات اللجوء، وتمكين اللاجئين من العودة الطوعية والآمنة إلى بلدانهم.من جانبه، أشاد وزير الخارجية البريطاني بجهود الأردن، بقيادة الملك، في استضافة اللاجئين وتوفير الخدمات التعليمية والصحية لهم، معربا عن تقديره للمساعي التي تبذلها المملكة في العمل نحو تحقيق السلام في المنطقة.