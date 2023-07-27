شؤون فلسطينية

فدا: مسيرات المستوطنين في القدس واستباحتهم الأقصى تبعث برسالة لقادة الفصائل المجتمعين في القاهرة

فدا: مسيرات المستوطنين في القدس واستباحتهم الأقصى تبعث برسالة لقادة الفصائل المجتمعين في القاهرة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
ندد الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا) بشدة بالمسيرات الاستفزازية التي نفذها المستوطنون في ساعة متأخرة من الليلة الماضية في القدس المحتلة واستباحتهم باحات المسجد الأقصى المبارك صباح اليوم الخميس.

وقال (فدا) إن ذلك يعد انتهاكا إسرائيليا فظا لحرمة الأماكن المقدسة الذي تكفله كل الأعراف والقوانين الدولية والإنسانية والتعاليم السماوية.

وأضاف أن "مشاركة رمز التطرف والعنصرية الوزير الارهابي إيتمار بن غفير في هذه الانتهاكات يبعث برسالة مفادها أن إسرائيل الرسمية عاقدة العزم على تقويض وضع (الستتيكو) القائم في القدس والمتوافق عليه دوليا وعلى التعدي على الوصاية الهاشمية التي تعطي الأردن الاشراف على المقدسات في المدينة المقدسة المحتلة".

وشدد (فدا) على أن ذلك يضع المجتمع الدولي وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الاسلامي وخصوصا الشقيقة الأردن لتحمل مسؤولياتهم لوقف هذه الانتهاكات الاسرائيلية ولوقف هذا التصعيد العدواني الاسرائيلي الذي قد يجر المنطقة إلى حرب دينية لا يحمد عقباها.

ولفت (فدا) إلى أن الأهم هو الرسالة التي يبعثها هذا الصلف والعدوان الاسرائيلي إلى قادة القوى والفصائل الذين سيجتمعون في القاهرة نهاية الشهر الجاري من أجل التحلي بأعلى درجات المسؤولية الوطنية ووضع الخلافات جانبا وانجاح هذا الاجتماع عبر اتخاذ قرارات وإجراءات عملية تكون بمستوى الخطر الاسرائيلي الذي يتهدد القضية الفلسطينية وفي مقدمة ذلك إجراء مصالحة فلسطينية تستعيد الوحدة الوطنية وتقوي الصف الفلسطيني وتهيء الظروف لاسراتيجية سياسية وكفاحية فلسطينية جديدة تقطع مع كيان الاحتلال وتنهي كل علاقة معه وتعيد الاعتبار لكل أشكال المواجهة مع المحتل بالأساليب والطرائق التي تناسب المرحلة ويجري التوافق عليها بما يشمل تشكيل حكومة وحدة وطنية أو حكومة توافق وطني يشارك فيها كل من يرغب من الفصائل بما في ذلك حركة حماس والجهاد الاسلامي وإطلاق سراح أي معتقل سياسي في المحافظات الشمالية أو الجنوبية وتحريم الاعتقال السياسي تحت أي مبرر كان.

أخبار ذات صلة

&quot;النجاح&quot; ترد على التعليم العالي بشأن فرع الجامعة المُعلن عنه فرع روابي

"النجاح" ترد على التعليم العالي بشأن فرع الجامعة المُعلن عنه فرع روابي

المركز الفلسطيني يُدين حادثة مقتل المواطن أبو قوطة

المركز الفلسطيني يُدين حادثة مقتل المواطن أبو قوطة

إصابات بالاختناق خلال مواجهات اندلعت مع الاحتلال جنوب نابلس

إصابات بالاختناق خلال مواجهات اندلعت مع الاحتلال جنوب نابلس

فدا: مسيرات المستوطنين في القدس واستباحتهم الأقصى تبعث برسالة لقادة الفصائل المجتمعين في القاهرة

فدا: مسيرات المستوطنين في القدس واستباحتهم الأقصى تبعث برسالة لقادة الفصائل المجتمعين في القاهرة

النيابة العامة: نحذر من نشر وتداول الأخبار غير الصحيحة بشأن قضية أبو قوطة

النيابة العامة: نحذر من نشر وتداول الأخبار غير الصحيحة بشأن قضية أبو قوطة

الشرطة: العثور على جثة الشاب المفقود عبدالله الشناوي غربي البحر الميت

الشرطة: العثور على جثة الشاب المفقود عبدالله الشناوي غربي البحر الميت

الخارجية: إرهاب المستوطنين يهدد بتفجير ساحة الصراع برمتها

الخارجية: إرهاب المستوطنين يهدد بتفجير ساحة الصراع برمتها

النيابة العامة بغزة: يد العدالة ستطال كل من له صلة بواقعة المواطن أبو قوطة

النيابة العامة بغزة: يد العدالة ستطال كل من له صلة بواقعة المواطن أبو قوطة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

المركز الفلسطيني يُدين حادثة مقتل المواطن أبو قوطة

المركز الفلسطيني يُدين حادثة مقتل المواطن أبو قوطة

إصابات بالاختناق خلال مواجهات اندلعت مع الاحتلال جنوب نابلس

إصابات بالاختناق خلال مواجهات اندلعت مع الاحتلال جنوب نابلس

فدا: مسيرات المستوطنين في القدس واستباحتهم الأقصى تبعث برسالة لقادة الفصائل المجتمعين في القاهرة

فدا: مسيرات المستوطنين في القدس واستباحتهم الأقصى تبعث برسالة لقادة الفصائل المجتمعين في القاهرة

تشييع جثمان الشهيد الطفل فارس أبو سمرة في قلقيلية

تشييع جثمان الشهيد الطفل فارس أبو سمرة في قلقيلية

هنية يبعث رسالة تعزية إلى رئيس دولة الإمارات في وفاة شقيقه

هنية يبعث رسالة تعزية إلى رئيس دولة الإمارات في وفاة شقيقه

جمعية المستهلك تدعو لمضاعفة كميات المياه للقدس

جمعية المستهلك تدعو لمضاعفة كميات المياه للقدس

&quot;الديمقراطية وحقوق العاملين&quot; يسلم وزير العمل ورقة موقف بشأن مسودة قانون الضمان

"الديمقراطية وحقوق العاملين" يسلم وزير العمل ورقة موقف بشأن مسودة قانون الضمان

التعاون الإسلامي: المسجد الأقصى للمسلمين ولا سيادة لإسرائيل على القدس

التعاون الإسلامي: المسجد الأقصى للمسلمين ولا سيادة لإسرائيل على القدس

منوعات

السبب وراء غياب مصطفى كامل عن عزاء والد مي كساب

السبب وراء غياب مصطفى كامل عن عزاء والد مي كساب

بطريقته الخاصة.. تامر حسني يروّج لأغنية جديدة من ألبوم &quot;هرمون السعادة&quot;

بطريقته الخاصة.. تامر حسني يروّج لأغنية جديدة من ألبوم "هرمون السعادة"

ميرهان حسين تخطف أنظار متابعيها بعد إطلالها بجمبوست على شاطئ البحر

ميرهان حسين تخطف أنظار متابعيها بعد إطلالها بجمبوست على شاطئ البحر

رسمياً.. الإعلان عن موعد حفل أنغام في جدة

رسمياً.. الإعلان عن موعد حفل أنغام في جدة

وسط صراخ شديد.. فأر يهاجم شاكيرا أثناء تصويرها أغنية (Copa Vacia)

وسط صراخ شديد.. فأر يهاجم شاكيرا أثناء تصويرها أغنية (Copa Vacia)

كيف احتفلت هبة مجدي بذكرى زواجها السابعة؟

كيف احتفلت هبة مجدي بذكرى زواجها السابعة؟

رغم الخلافات.. المطربة بوسي تؤدي واجب العزاء في طليقها فطين

رغم الخلافات.. المطربة بوسي تؤدي واجب العزاء في طليقها فطين

بصور جريئة.. ميريام فارس تثير الجدل وهي تمارس رياضة اليوغا

بصور جريئة.. ميريام فارس تثير الجدل وهي تمارس رياضة اليوغا

بعد إصابتها بتسمم حاد.. ديانا حداد تعتذر عن حفلها المقرر في سوريا

بعد إصابتها بتسمم حاد.. ديانا حداد تعتذر عن حفلها المقرر في سوريا

المخرج محمد سامي يكشف تفاصيل الجزء الثاني من جعفر العمدة

المخرج محمد سامي يكشف تفاصيل الجزء الثاني من جعفر العمدة

عربي

الكويت: إعدام 5 مدانين بجرائم أحدهم فجر مسجداً عام 2015

الكويت: إعدام 5 مدانين بجرائم أحدهم فجر مسجداً عام 2015

الجزائر: إخماد جميع الحرائق التي شهدتها عدة مدن منذ يومين

الجزائر: إخماد جميع الحرائق التي شهدتها عدة مدن منذ يومين

الأردن: ندين اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى ولا سيادة لإسرائيل على القدس

الأردن: ندين اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى ولا سيادة لإسرائيل على القدس

حداد في الإمارات عقب وفاة أخ رئيس الدولة

حداد في الإمارات عقب وفاة أخ رئيس الدولة