النيابة العامة: نحذر من نشر وتداول الأخبار غير الصحيحة بشأن قضية أبو قوطة

قالت النيابة العامة، بغزة، اليوم الخميس، إنها تتابع عن كثب تحقيقاتها في واقعة وفاة المواطن شادي أبو قوطة في خانيونس.





وأكدت في بيان لها، أن التحقيقات ما زالت مستمرة للوقوف على كافة ظروف وملابسات الواقعة واتخاذ المقتضى القانوني في ضوء ما تسفر عنه نتائج التحقيق.





وشددت النيابة العامة على أن - كل شخص يثبت قيامه بنشر إشاعة أو أخبار كاذبة، تكدر صفو الطمأنينة العامة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو غيرها، ستُتخذ بحقه إجراءات قانونية صارمة، طبقًا لنص "المادة 62" من قانون العقوبات، تصل إلى الحبس مدة ثلاث سنوات.





وقالت: وعليه فإن النيابة العامة وإذ تدعو المواطنين لتلقي المعلومات من مصادرها الرسمية المختصة، تحذر من نشر وتداول الأخبار غير الصحيحة والمنافية للحقائق، للحفاظ على الأمن والسكينة العامة، سائلين الله الرحمة للفقيد والصبر والسلوان لأهله وذويه.

رام الله - دنيا الوطن