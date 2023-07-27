الخارجية: إرهاب المستوطنين يهدد بتفجير ساحة الصراع برمتها





وترى الوزارة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن مرور عمليات الحرق السابقة بدون عقاب حقيقي، أكانت عملية حرق الطفل ابو خضير او عائلة دوابشة وحوارة وام صفا وترمسعيا وغيرها، حفز ميليشيات المستوطنين الإرهابية الاقدام على اقتراف المزيد من هذه الجرائم، وبتحريض مباشر من وزراء حكومة نتنياهو أمثال بن غفير وسموتريتش واتباعهما.



وتحمل الوزارة الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة وغيرها من جرائم عناصر الإرهاب اليهودي وتعتبرها امعاناً في التصعيد وخلق المزيد من التوترات في ساحة الصراع، واستخفافاً بأية جهود أمريكية ودولية وإقليمية مبذولة لتحقيق التهدئة.



وتواصل الوزارة بذل قصارى جهودها لملاحقة عناصر الإرهاب اليهودي ومنظماته قانونيا ومحاسبتهم، وتطالب جميع الجهات الإقليمية والدولية تحمل مسؤولياتها والقيام بما يتطلبه منها القانون الدولي في حماية الشعب الفلسطيني.





وقالت الوزارة إن اعتداءات المستوطنين تأخذ طابعا جماعيا منظما كما حصل هذا اليوم في هجومهم على منازل المواطنين في بلدة عصيرة القبلية جنوب نابلس وأحرقوا مركبة تحت حماية وإسناد جيش الاحتلال الذي قام أيضاً بإطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز تجاه المواطنين الفلسطينيين أثناء تصديهم لهجمات المستوطنين.