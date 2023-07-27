النيابة العامة بغزة: يد العدالة ستطال كل من له صلة بواقعة المواطن أبو قوطة

وأشار إلى أن "النيابة العامة كثفت جهودها بقرار من النائب العام وسينتهي التحقيق خلال أيام قليلة".



وأكد السوسي أن من "حق المواطن التعبير عن رأيه ومن واجبه أخذ المعلومة من مصادرها الرسمية وعدم تداول الأخبار المغلوطة والانجرار خلف الإشاعات".



وتابع: "من يدعو للتخريب والإضرار بالممتلكات العامة، متهم بنشر الإشاعات وإثارة الفوضى".



رام الله - دنيا الوطنأكدت النيابة العامة بغزة، اليوم الخميس، أنها باشرت التحقيقات الجنائية فور وقوع حادثة المواطن أبو قوطة في خانيونس، وكلفت الجهات المختصة بالبحث والتحري حول الواقعة والأدلة الجنائية.وقال أحمد السوسي، المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة، في تصريحات إذاعية، إنه تم توقيف سائق المركبة (الجرافة) للتحقيق معه واستدعاء كل من له صلة بهذه الواقعة.وأضاف: "نطمئن الجمهور ونقول له أن أطراف الحادثة تم توقيفهم ويد العدالة ستطال كل من له صلة بهذه الواقعة مهما كان منصبه واتخاذ المقتضى القانوني بحقهم".