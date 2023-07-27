شؤون فلسطينية

تشييع جثمان الشهيد الطفل فارس أبو سمرة في قلقيلية

تشييع جثمان الشهيد الطفل فارس أبو سمرة في قلقيلية
الشهيد فارس أبو سمرة
رام الله - دنيا الوطن
شارك الآلاف من أبناء شعبنا في محافظة قلقيلية، مساء اليوم الخميس، في تشييع جثمان الطفل فارس شرحبيل أبو سمرة، الذي استشهد برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي ليلة أمس، خلال مواجهات اندلعت عند المدخل الشمالي لمدينة قلقيلية.

وانطلق موكب التشييع بمراسم عسكرية من مستشفى درويش نزال الحكومي، وصولا إلى منزل عائلة الشهيد، حيث ألقى أفراد عائلته وأصدقاؤه نظرة الوداع عليه، قبل أن ينقل إلى مسجد السوق، حيث أدى المواطنون صلاة الجنازة على روحه الطاهرة بعد صلاة العصر، ومن ثم حمل جثمان الشهيد على الأكتاف إلى مقبرة الشهداء في المدينة حيث ووري الثرى، وسط هتافات تندد باستهداف الاحتلال للأطفال وقتلهم.

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