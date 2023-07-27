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تفاصيل لقاء وزير الخارجية الأردني مع فدوى البرغوثي

تفاصيل لقاء وزير الخارجية الأردني مع فدوى البرغوثي
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
التقى وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، المحامية فدوى البرغوثي زوجة الأسير مروان البرغوثي، في مقرّ وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في عمّان.

واستعرض الصفدي خلال اللقاء الجهود التي يبذلها الأردن لوقف التدهور في الأراضي الفلسطينية المحتلّة، ووقف الخطوات الإسرائيلية اللاشرعية التي تقوّض حل الدولتين. 

كما عبّر عن تقديره لنضال البرغوثي وتضحياته في سبيل حرية شعبه. كما أكّد على استمرار الأردن في تكريس كل إمكانياته لإسناد الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة وفي مقدّمتها حقه في الحرية والدولة المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس المحتلة، وأعرب عن دعم الأردن الكامل لصمود الأسرى الفلسطينيين ونضالهم من أجل نيل حقوقهم.

بدورها عبّرت فدوى البرغوثي عن شكرها للأردن الشقيق ملكًا وحكومة وشعبًا، وسلّمت خلال اللقاء رسالة من القائد الوطني الفلسطيني المناضل مروان البرغوثي لجلالة الملك عبد الله الثاني أكّد فيها أن أمن واستقرار وازدهار الأردن الشقيق هو مصلحة وطنية فلسطينية عليا، معربًا عن تقديره لدوره في مساندة الشعب الفلسطيني في صموده ونضاله من أجل حقه في تقرير المصير. كما أكد على أهمية الدور الأردني في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية ومدينة القدس، وعن تقديره لما يواجهه الأردن من تحديات وضغوط ومخاطر لتمسّكه بالحق الفلسطيني، مؤكدًا على أهمية دور الأردن الشقيق في استعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام، واستعادة التضامن العربي لمواجهة حكومة اليمين القومي الديني المتطرّف في إسرائيل التي تعمل على تصفية القضية الفلسطينية مستفيدةً من الانشغالات الإقليمية والدولية.

كما وأطلعت البرغوثي وزير الخارجية الصفدي على الجهود التي تبذلها الحملتان الشعبية والدولية لحرية مروان البرغوثي وكافة الأسرى في أوروبا وأمريكا اللاتينية وجنوب أفريقيا من أجل الإفراج عن القائد مروان البرغوثي وكافة الأسرى، مؤكدةً أن الشهور القادمة ستشهد إطلاق حملة دولية بعنوان "الحرية لمروان البرغوثي مانديلا فلسطين" بالتعاون ما بين الحملة الدولية والأحرار والأصدقاء حول العالم

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تفاصيل لقاء وزير الخارجية الأردني مع فدوى البرغوثي

تفاصيل لقاء وزير الخارجية الأردني مع فدوى البرغوثي

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