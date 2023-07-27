حزب الشعب: الاستهانة بأرواح المواطنين أمر لا يُعالج عبر استقالات قد تكون شكلية





وأضاف الحزب أن "الاستهانة بأرواح المواطنين وتكرار مثل هذه الحوادث المؤلمة أمر لا يمكن علاجه عبر استقالات قد تكون شكلية لامتصاص غضب المواطنين بل تتطلب تشكيل لجنة تحقيق وطنية ومحايدة لكشف الحقائق وتقديم المسئولين عنها للمحاكمة".



وأشار إلى أن العديد من التصرفات المماثلة طغت على أعمال البلديات في قطاع غزة التي باتت مختصة بجمع الجبايات وملاحقة المواطنين متناسية دورها بتقديم الخدمات وهذا يتطلب الذهاب للانتخابات المحلية وانتخاب مجالس بلدية همها الأساسي خدمة المواطنين وليس طحنهم عبر المزيد من ممارسة الضغوط.



ويقول الحزب إنه وهو يجدد تضامنه مع الـ أبو قوطة يتقدم لهم بخالص التعازي والمواساة ويعرب عن وقوفه الي جانب العائلة حتى تحقيق العدالة محاسبة المسؤولين.





وقال الحزب في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن حادثة مقتل شادي أبو غوطة اليوم في خانيونس، تصرف غير مسئول قامت به أطقم بلدية خانيونس صباح اليوم الخميس.