شؤون فلسطينية

جمعية المستهلك تدعو لمضاعفة كميات المياه للقدس

جمعية المستهلك تدعو لمضاعفة كميات المياه للقدس
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
دعت جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة رام الله والبيرة الجهات الاشرافية في قطاع المياه الى العمل الجاد للخروج من ازمة المياه التي سببها الاحتلال ومستوكنيه الذي ينهب مياهنا ويحرمنا من حقوقنا المائية، وذلك بالضغط من أجل زيادة الحصة المائية المشتراه من شركات الاحتلال لضخها بصورة تتناسب مع الزيادة السكانية الطبيعية.

ودعت الجمعية في بيانها سلطة المياه الفلسطينية الى المزيد من الضغط على الاحتلال من أجل زيادة كميات المياه وضخها من أجل حل الازمة المائية، ومعاملة مصالح المياه حسب كفاءة ادائها من حيث خفض نسبة الفاقد وعملها على تطوير الشبكات وتحديثها وايصال خدمات المياه الى كافة منطقة امتيازها ونظم الفوترة والتحصيل، وعدم مساواة من لا يسدد فواتيره ويلقي بها على كاهل الحسم من المقاصة واتاحة نهب المزيد من أموالنا مع المصالح المهنية والتقنية التي رفعت مستوى خدمات المياه في منطقة امتيازها.

وأكدت الجمعية على لسان أمينة سرها رانية الخيري انها تتابع كل شكاوى المواطنين مع جهات الاختصاص من أجل معالجة الامور الطارئة وعدم تفاقمها، مشيرة أن نقاشا مع مصلحة مياه محافظة القدس حول الازمة اتضح أن كمية المياه القليلة ثابتة على قلتها ولم تزد والأمر يتعلق بالضغط لزيادة حصتهم من المياه ومطالبتهم بالسماح لتركيب بعض الوصلات التي تحل مشكلة مجموعة من البلدات ضمن منطقة امتيازها.

وأضافت الخيري "طالبنا المصلحة بالمتابعة الحثيثة مع الجهات الاشرافية المائية الفلسطينية من أجل الضغط لزيادة الحصة المائية هذا الصيف وفورا لحل ازمة المياه. واطلعت  الجمعية على جدول توزيع المياه ومرونته بما يتناسب مع الاحتياجات ومتابعة طواقم المصلحة على مدار الساعة رغم نقص المياه".

وأفاد مسؤول وحدة الشكاوى في الجمعية محمد شاهين "تلقينا عشرات ان لم يكن مئات من الشكاوى في موضوع ضخ المياه وقمنا بمتابعتها فورا مع مصلحة مياه محافظة القدس التي أطلعتنا مشكورة على الواقع المائي في المحافظة الأمر الذي جعلنا نتوجه الى سلطة المياه الفلسطينية بضرورة وضع الاحتياجات المائية الاضافية لمنطقة امتياز مصلحة مياه محافظة القدس على رأس سلم الاولويات خصوصا أن زيادة الطلب على المياه أضافة الى ازدياد عدد السكان في منطقة الامتياز ايضا يضاف لها تواجد المؤسسات الرسمية وشركات القطاع الخاص والمرافق السياحية والمتنزهات والجامعات والكليات تتواجد كلها ضمن منطقة امتياز المصلحة ولا يعقل أن تكون في ذيل قائمة الاولويات في الاحتياجات المائية".

أخبار ذات صلة

هنية يبعث رسالة تعزية إلى رئيس دولة الإمارات في وفاة شقيقه

هنية يبعث رسالة تعزية إلى رئيس دولة الإمارات في وفاة شقيقه

مركز حقوقي يُعلق على حادثة مقتل المواطن أبو قوطة

مركز حقوقي يُعلق على حادثة مقتل المواطن أبو قوطة

حزب الشعب: الاستهانة بأرواح المواطنين أمر لا يُعالج عبر استقالات قد تكون شكلية

حزب الشعب: الاستهانة بأرواح المواطنين أمر لا يُعالج عبر استقالات قد تكون شكلية

جمعية المستهلك تدعو لمضاعفة كميات المياه للقدس

جمعية المستهلك تدعو لمضاعفة كميات المياه للقدس

&quot;الديمقراطية وحقوق العاملين&quot; يسلم وزير العمل ورقة موقف بشأن مسودة قانون الضمان

"الديمقراطية وحقوق العاملين" يسلم وزير العمل ورقة موقف بشأن مسودة قانون الضمان

التعاون الإسلامي: المسجد الأقصى للمسلمين ولا سيادة لإسرائيل على القدس

التعاون الإسلامي: المسجد الأقصى للمسلمين ولا سيادة لإسرائيل على القدس

الدعليس يؤكد لعائلة أبو قوطة: شكلنا لجنة تحقيق وسنقف عند مسؤولياتنا

الدعليس يؤكد لعائلة أبو قوطة: شكلنا لجنة تحقيق وسنقف عند مسؤولياتنا

&quot;التربية&quot; تكرًم المدربات والمدربين الداعمين في الدبلوم المهني لرياض الأطفال

"التربية" تكرًم المدربات والمدربين الداعمين في الدبلوم المهني لرياض الأطفال

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

جمعية المستهلك تدعو لمضاعفة كميات المياه للقدس

جمعية المستهلك تدعو لمضاعفة كميات المياه للقدس

&quot;الديمقراطية وحقوق العاملين&quot; يسلم وزير العمل ورقة موقف بشأن مسودة قانون الضمان

"الديمقراطية وحقوق العاملين" يسلم وزير العمل ورقة موقف بشأن مسودة قانون الضمان

التعاون الإسلامي: المسجد الأقصى للمسلمين ولا سيادة لإسرائيل على القدس

التعاون الإسلامي: المسجد الأقصى للمسلمين ولا سيادة لإسرائيل على القدس

&quot;التربية&quot; تكرًم المدربات والمدربين الداعمين في الدبلوم المهني لرياض الأطفال

"التربية" تكرًم المدربات والمدربين الداعمين في الدبلوم المهني لرياض الأطفال

قيادي بحماس يدعو إلى تصعيد المواجهة مع الاحتلال لنصرة الأقصى وحمايته

قيادي بحماس يدعو إلى تصعيد المواجهة مع الاحتلال لنصرة الأقصى وحمايته

اعتداءات للاحتلال ومستوطنيه على أراضي المواطنين وممتلكاتهم في نابلس والخليل

اعتداءات للاحتلال ومستوطنيه على أراضي المواطنين وممتلكاتهم في نابلس والخليل

مصر تدين اقتحام الأقصى ومنع المصلين المسلمين من دخوله

مصر تدين اقتحام الأقصى ومنع المصلين المسلمين من دخوله

الجهاد تدين مقتل المواطن أبو قوطة وتدعو البلديات والدوائر الحكومية لمراعاة ظروف المواطنين

الجهاد تدين مقتل المواطن أبو قوطة وتدعو البلديات والدوائر الحكومية لمراعاة ظروف المواطنين

منوعات

السبب وراء غياب مصطفى كامل عن عزاء والد مي كساب

السبب وراء غياب مصطفى كامل عن عزاء والد مي كساب

بطريقته الخاصة.. تامر حسني يروّج لأغنية جديدة من ألبوم &quot;هرمون السعادة&quot;

بطريقته الخاصة.. تامر حسني يروّج لأغنية جديدة من ألبوم "هرمون السعادة"

ميرهان حسين تخطف أنظار متابعيها بعد إطلالها بجمبوست على شاطئ البحر

ميرهان حسين تخطف أنظار متابعيها بعد إطلالها بجمبوست على شاطئ البحر

رسمياً.. الإعلان عن موعد حفل أنغام في جدة

رسمياً.. الإعلان عن موعد حفل أنغام في جدة

وسط صراخ شديد.. فأر يهاجم شاكيرا أثناء تصويرها أغنية (Copa Vacia)

وسط صراخ شديد.. فأر يهاجم شاكيرا أثناء تصويرها أغنية (Copa Vacia)

كيف احتفلت هبة مجدي بذكرى زواجها السابعة؟

كيف احتفلت هبة مجدي بذكرى زواجها السابعة؟

رغم الخلافات.. المطربة بوسي تؤدي واجب العزاء في طليقها فطين

رغم الخلافات.. المطربة بوسي تؤدي واجب العزاء في طليقها فطين

بصور جريئة.. ميريام فارس تثير الجدل وهي تمارس رياضة اليوغا

بصور جريئة.. ميريام فارس تثير الجدل وهي تمارس رياضة اليوغا

بعد إصابتها بتسمم حاد.. ديانا حداد تعتذر عن حفلها المقرر في سوريا

بعد إصابتها بتسمم حاد.. ديانا حداد تعتذر عن حفلها المقرر في سوريا

المخرج محمد سامي يكشف تفاصيل الجزء الثاني من جعفر العمدة

المخرج محمد سامي يكشف تفاصيل الجزء الثاني من جعفر العمدة

عربي

الكويت: إعدام 5 مدانين بجرائم أحدهم فجر مسجداً عام 2015

الكويت: إعدام 5 مدانين بجرائم أحدهم فجر مسجداً عام 2015

الجزائر: إخماد جميع الحرائق التي شهدتها عدة مدن منذ يومين

الجزائر: إخماد جميع الحرائق التي شهدتها عدة مدن منذ يومين

الأردن: ندين اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى ولا سيادة لإسرائيل على القدس

الأردن: ندين اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى ولا سيادة لإسرائيل على القدس

حداد في الإمارات عقب وفاة أخ رئيس الدولة

حداد في الإمارات عقب وفاة أخ رئيس الدولة