الدعليس يؤكد لعائلة أبو قوطة: شكلنا لجنة تحقيق وسنقف عند مسؤولياتنا

رام الله - دنيا الوطنهاتف رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة عصام الدعليس، اليوم الخميس، ذوي الفقيد شادي أبو قوطة مقدما التعازي بوفاته، داعيا بالرحمة والمغفرة للفقيد والصبر وحسن العزاء لأهله ومحبيه.ووضع الدعليس العائلة في صورة سير الإجراءات المتخذة بخصوص الواقعة، وأبلغهم بتشكيل لجنة التحقيق، التي باشرت عملها جنبا إلى جنب مع إجراءات النيابة العامة، مؤكدا على وقوف المؤسسة الحكومية أمام مسئولياتها، وصولا لإنفاذ كامل توصيات لجنة التحقيق.وفي ذات السياق، اجتمع الدعليس بلجنة التحقيق التي يرأسها وكيل وزارة العدل، داعيا إياها لاستشعار جسامة المهمة الملقاة على عاتقها، ومؤكدا دعمه الكامل لها في سبيل إحقاق الحق وتحديد المسئوليات وسرعة إنجاز أعمالها في المدة المحددة.