"التربية" تكرًم المدربات والمدربين الداعمين في الدبلوم المهني لرياض الأطفال



وفي مستهل اللقاء، أثنى الوكيل المساعد للشؤون الطلابية صادق الخضور على تفاني المدربات والمدربين طوال فترة الدبلوم.





وقال: "احتفلنا خلال شهر حزيران الماضي بحفل تخرج الفوج الأول من معلمات رياض الأطفال بتنظيم من الجامعات الشريكة. ولم يكن للدبلوم لينجح دون الجهود اللامتناهية من فريق العمل. "



بدوره، أكدّ الوكيل المساعد للشؤون التعليمية أيوب عليان حرص الوزارة على تنفيذ تدخلات تطويرية وتمكينية على المراحل الصفية كافة، لاسيما لرياض الأطفال، موضحاً أن هذه المرحلة مهمة في تكوين.



من جهتها، ثمنت مدير دائرة التطوير والجودة في الإدارة العامة لرياض الأطفال وفاء عاشور جهود مشرفات الرياض الحثيثة على مدار عام كامل في تدريب المعلمات.





كما أكدت سهير عواد أن الدبلوم يشكل قيمة مضافة للعمل المنفذ، مثمنة جهود الجميع.



ونيابةً عن المشرفات، ألقت المربية صافيناز العجوري كلمة عبرت فيها عن فخرهن كمدربات ومدربين بأنهن/م ركناً أساسياً في هذا الدبلوم، موضحةً منهجية التدريب شكلت نقطة تحول في عمل المشرفات التقليدي.



وتخلل الحفل عرض فيديو قصير وجهت فيه مجموعة من معلمات رياض الأطفال كلمة شكر للقائمين على الدبلوم، وبالإضافة إلى فقرة غناء من طلبة المدارس.



وفي نهاية الحفل، تم تسليم شهادات الشكر والتكريم للمدربين والمدربات من المديريات والمعهد الوطني للتدريب التربوي والإدارة العامة لرياض الأطفال.

رام الله - دنيا الوطناحتفت وزارة التربية والتعليم بالمدربات والمدربين المشاركين في تدريب الدبلوم المهني المتخصص لرياض الأطفال، خلال العام الدراسي 2022-2023، تقديراً لدورهن/م في تدريب معلمات رياض الأطفال الملتحقات في الدبلوم، وذلك ضمن مشروع تنمية الطفولة المبكرة الممول من البنك الدولي، بحضور الجهات ذات العلاقة في الوزارة.