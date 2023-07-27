شؤون فلسطينية

اتفاق فلسطيني أوروبي على تنظيم منتدى أعمال مشترك في أكتوبر القادم

اتفاق فلسطيني أوروبي على تنظيم منتدى أعمال مشترك في أكتوبر القادم
جانب من الاجتماع
رام الله - دنيا الوطن
اتفقت الحكومة الفلسطينية والاتحاد الأوروبي، على تنظيم منتدى الأعمال الفلسطيني الأوروبي في تشرين الأول/أكتوبر القادم في مدينة بيت لحم، لتشجيع الاستثمار في فلسطين.

ويهدف المنتدى الى الترويج لفلسطين كوجهة جاذبة للتجارة والاستثمارات وربط مروجي المشاريع ورجال الأعمال الفلسطينيين بالمستثمرين والممولين والفاعلين الاقتصاديين الأوروبيين ؛ ولتعزيز دعم الأدوات المالية في أوروبا للاقتصاد
الفلسطيني.

ويسعى المنتدى إلى حضور نحو 500 من قادة الأعمال والمصرفيين والمستثمرينK جنبًا إلى جنب مع ممثلي الحكومة والدبلوماسيين، للمشاركة في فرص الاستثمار وأولويات السياسة الاستراتيجية لتطوير الأعمال.

وباشرت اللجنة التحضيرية، اليوم الخميس، برئاسة وزير الاقتصاد الوطني خالد عسيلي، وبحضور ممثلين عن مؤسسات القطاع الخاص تحضيرات تنظيم المنتدى.

وقال الوزير: "إن المنتدى فرصة في تعزيز أوجه الشراكة الفلسطينية الأوروبية ويشكل أهمية في التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة، وإمكانية إقامة شراكات استثمارية، ولدينا الجاهزية لتقديم كل التسهيلات والحوافز التي من شأنها تشجع على إقامة الاستثمارات.

وتبادل المجتمعين خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الوزارة أجندة المنتدى، ومجموعة المشاريع المراد استعراضها خلال جلسات المنتدى، إضافة إلى الدور الذي سيقوم به القطاع الخاص في إقامة ودعوة الشراكات الاستثمارية مع نظرائهم الأوروبيين.

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