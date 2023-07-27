اعتداءات للاحتلال ومستوطنيه على أراضي المواطنين وممتلكاتهم في نابلس والخليل

وتصدى أهالي القرية لهجوم المستوطنين، ما أدى إلى اندلاع مواجهات أطلق خلالها الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز السام، وأصيب 15 مواطناً بالاختناق.



ونفذ المستوطنون من مستوطنة "يتسهار"، هجوما على المزارعين في المنطقة الجنوبية من القرية بعد انتهاء فعالية لاستصلاح الأراضي.



كما جرفت قوات الاحتلال أراضي المواطنين في بلدة قصرة جنوب نابلس.



واقتحمت آليات الاحتلال شرق البلدة، وجرفت سلاسل حجرية، واقتلعت أكثر من 120 شجرة زيتون ولوزيات.



وكانت سلطات الاحتلال قد سلمت إخطارات في تلك الأراضي في وقت سابق، تطالب أصحابها بإعادتها إلى ما كانت عليه.



ونصب مستوطنون، خيمة في أرض تقع بين قريتي قريوت وتلفيت جنوب نابلس.



وفي الخليل، اقتلعت مجموعة من المستوطنين، خياماً سكنية وأخرى لحظائر الأغنام في منطقة "فاتح صدره" شرق يطا، تعود للمواطن محمد جبريل مخامرة.



رام الله - دنيا الوطنهاجم المستوطنون، اليوم الخميس، قرية عصيرة القبلية جنوب نابلس، بحماية من قوات الاحتلال، وسط اندلاعمواجهات.