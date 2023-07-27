شؤون فلسطينية

مصر تدين اقتحام الأقصى ومنع المصلين المسلمين من دخوله

مصر تدين اقتحام الأقصى ومنع المصلين المسلمين من دخوله
اقتحام بن غفير للأقصى
رام الله - دنيا الوطن
أدانت جمهورية مصر العربية اقتحام مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية، والمئات من العناصر المتطرفة للمسجد الأقصى الشريف، اليوم الخميس،  ومنع المصلين المسلمين من ممارسة حقهم الأصيل في النفاذ إليه والتعبد به.

وشددت الخارجية المصرية في بيان لها، أن الاقتحامات المتتالية للمسجد الأقصى الشريف ومحاولات تقسيمه زمانيا ومكانيا لن تنال من وضعيته القانونية والتاريخية القائمة، التي تقر أن الأقصى وقف إسلامي خالص ومكان عبادة للمسلمين.

ودعت الخارجية المصرية، الجانب الإسرائيلي إلى الوقف الفوري لهذه التصرفات الاستفزازية والتصعيدية، التي لا تؤدي إلا إلى تأجيج المشاعر وزيادة حالة الاحتقان القائمة في الأراضي المحتلة، محذرة من العواقب الخطيرة لمثل هذه الممارسات غير المسؤولة على الأمن والاستقرار في المنطقة.

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