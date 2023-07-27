شؤون فلسطينية

الجهاد تدين مقتل المواطن أبو قوطة وتدعو البلديات والدوائر الحكومية لمراعاة ظروف المواطنين

الجهاد تدين مقتل المواطن أبو قوطة وتدعو البلديات والدوائر الحكومية لمراعاة ظروف المواطنين
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
عقب حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، على حادثة وفاة المواطن شادي أبو قوطة في خانيونس، خلال قيام طواقم البلدية بمحاولة إزالة "تعديات" في المحافظة.

وقالت الحركة في بيان لها، مساء اليوم الخميس "ببالغ مشاعر الحزن والألم تتقدم حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، بخالص التعازي لعموم عائلة أبو قوطة ولذوي الفقيد المرحوم شادي عطية عبد الحميد أبو قوطه الذي توفي إثر الحادث الأليم والمؤسف الذي يعبر عن عدم المسؤولية والاستهتار الفظ خلال  قيام موظفي البلدية بتنفيذ الاجراءات في محافظة خانيونس ."

وتابعت "إننا نعرب عن إدانتنا واستنكارنا لهذا الحدث الذي أودى بحياة المواطن / شادي أبو قوطه، ونطالب بمحاسبة كافة المتسببين بهذا الحادث المأساوي الأليم، فالمحاسبة والعقاب هنا أشد رادع وأهم ضمان لعدم تكرار مثل هذه الحوادث التي تمس أرواح الناس وممتلكاتهم وأرزاقهم."

ودعت حركة الجهاد "البلديات ومختلف الدوائر والأجهزة الحكومية إلى مراعاة ظروف المواطنين وأحوالهم وإلى الرفق بالناس أثناء تأدية مهام عملهم، وعدم مضاعفة معاناة المواطنين الناجمة عن الحصار والعدوان".

وختمت "نسأل الله أن يتغمد الفقيد شادي أبو قوطه بواسع رحمته ومغفرته وأن ينزله منازل الشهداء والصالحين، وأن يأجر أهله وذويه خيراً في هذا المصاب الأليم الذي أصاب كل أهلنا وأبناء شعبنا في خانيونس وعموم قطاع غزة المحاصر".

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