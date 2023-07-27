شؤون فلسطينية

الرئاسة: اقتحام المتطرف بن غفير للأقصى أمر خطير ويأتي استكمالاً لإرهاب المستوطنين بالضفة

الرئاسة: اقتحام المتطرف بن غفير للأقصى أمر خطير ويأتي استكمالاً لإرهاب المستوطنين بالضفة
الرئاسة الفلسطينية تؤكد أن اقتحام المتطرف بن غفير للأقصى أمر خطير ويأتي استكمالاً لإرهاب المستوطنين بالضفة
رام الله - دنيا الوطن
قال نبيل أبو ردنية، الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، إن "اقتحام وزير متطرف في حكومة الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى المبارك، أمر خطير ويسهم في تصعيد الأوضاع، وهو استكمال لما يقوم به المستوطنون المتطرفون من جرائم قتل وحرق بحق أبناء شعبنا الفلسطيني".

وأضاف أبو ردينة، أن "اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى بقيادة الوزير المتطرف في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير، وعمليات القتل المتواصلة بحق أبناء شعبنا وآخرها إعدام طفل في قلقيلية، كلها تعبر عن السياسة الرسمية للحكومة اليمينية المتطرفة الرامية إلى تفجير الأوضاع".

وأشار إلى أن "إقدام المتطرفين اليهود على اقتحام الأقصى بقيادة بن غفير هو استفزاز لمشاعر المسلمين حول العالم، وتحدٍ سافر للشعب الفلسطيني، وسيؤدي إلى المزيد من التوتر والعنف وتفجر الأوضاع، تتحمل نتائجه الخطيرة سلطات الاحتلال التي توفر الدعم والحماية لهذه الاعتداءات المتواصلة بحق أرضنا وشعبنا ومقدساتنا".

وشدد على أن المحاولات الإسرائيلية لتغيير الواقع التاريخي والقانوني القائم في القدس أمر مرفوض ومصيره إلى الفشل، مؤكدا أن المسجد الأقصى المبارك حق خالص للمسلمين فقط، والقدس الشريف والمقدسات خط أحمر لا يمكن السماح بالمساس به إطلاقا.

ولفت أبو ردينة إلى أن المسيرة التي نفذها المستوطنون في البلدة القديمة من القدس المحتلة، "تؤكد دعم حكومة الاحتلال العلني للمتطرفين اليهود، مشددا على أن الإدارة الأميركية تتحمل مسؤولية ما يحدث من انتهاكات بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، جراء صمتها ورفضها الضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي، لوقف عدوانها وجرائمها والالتزام بما أقرته الشرعية الدولية".

أخبار ذات صلة

قيادي بحماس يدعو إلى تصعيد المواجهة مع الاحتلال لنصرة الأقصى وحمايته

قيادي بحماس يدعو إلى تصعيد المواجهة مع الاحتلال لنصرة الأقصى وحمايته

اعتداءات للاحتلال ومستوطنيه على أراضي المواطنين وممتلكاتهم في نابلس والخليل

اعتداءات للاحتلال ومستوطنيه على أراضي المواطنين وممتلكاتهم في نابلس والخليل

مصر تدين اقتحام الأقصى ومنع المصلين المسلمين من دخوله

مصر تدين اقتحام الأقصى ومنع المصلين المسلمين من دخوله

الجهاد تدين مقتل المواطن أبو قوطة وتدعو البلديات والدوائر الحكومية لمراعاة ظروف المواطنين

الجهاد تدين مقتل المواطن أبو قوطة وتدعو البلديات والدوائر الحكومية لمراعاة ظروف المواطنين

الرئاسة: اقتحام المتطرف بن غفير للأقصى أمر خطير ويأتي استكمالاً لإرهاب المستوطنين بالضفة

الرئاسة: اقتحام المتطرف بن غفير للأقصى أمر خطير ويأتي استكمالاً لإرهاب المستوطنين بالضفة

عائلة أبو قوطة تصدر بياناً حول واقعة مقتل ابنها وتكشف تفاصيل الحدث

عائلة أبو قوطة تصدر بياناً حول واقعة مقتل ابنها وتكشف تفاصيل الحدث

ما هي قصة الشاب الفلسطيني المفقود عبد الله الشناوي؟

ما هي قصة الشاب الفلسطيني المفقود عبد الله الشناوي؟

أوقفت صاحب (الجرافة).. النيابة العامة تباشر تحقيقاتها بحادثة بلدية خانيونس وعائلة أبو قوطة

أوقفت صاحب (الجرافة).. النيابة العامة تباشر تحقيقاتها بحادثة بلدية خانيونس وعائلة أبو قوطة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

قيادي بحماس يدعو إلى تصعيد المواجهة مع الاحتلال لنصرة الأقصى وحمايته

قيادي بحماس يدعو إلى تصعيد المواجهة مع الاحتلال لنصرة الأقصى وحمايته

اعتداءات للاحتلال ومستوطنيه على أراضي المواطنين وممتلكاتهم في نابلس والخليل

اعتداءات للاحتلال ومستوطنيه على أراضي المواطنين وممتلكاتهم في نابلس والخليل

الجهاد تدين مقتل المواطن أبو قوطة وتدعو البلديات والدوائر الحكومية لمراعاة ظروف المواطنين

الجهاد تدين مقتل المواطن أبو قوطة وتدعو البلديات والدوائر الحكومية لمراعاة ظروف المواطنين

أبو ظريفة يعقب على حادثة وفاة المواطن أبو قوطة في خانيونس

أبو ظريفة يعقب على حادثة وفاة المواطن أبو قوطة في خانيونس

الجبهة العربية: اقتحام بن غفير وفاسرلاوف للأقصى حلقة من مسلسل التهويد

الجبهة العربية: اقتحام بن غفير وفاسرلاوف للأقصى حلقة من مسلسل التهويد

مرابطات مقدسيات: الاحتلال تمادى في انتهاكاته لفرض وقائع تهويدية جديدة بالأقصى

مرابطات مقدسيات: الاحتلال تمادى في انتهاكاته لفرض وقائع تهويدية جديدة بالأقصى

&quot;التربية&quot; تختتم 100 من المخيمات الصيفية لهذا العام

"التربية" تختتم 100 من المخيمات الصيفية لهذا العام

العوض: اجتماع القاهرة المرتقب يحمل رسالة سياسية هامة

العوض: اجتماع القاهرة المرتقب يحمل رسالة سياسية هامة

منوعات

السبب وراء غياب مصطفى كامل عن عزاء والد مي كساب

السبب وراء غياب مصطفى كامل عن عزاء والد مي كساب

بطريقته الخاصة.. تامر حسني يروّج لأغنية جديدة من ألبوم &quot;هرمون السعادة&quot;

بطريقته الخاصة.. تامر حسني يروّج لأغنية جديدة من ألبوم "هرمون السعادة"

ميرهان حسين تخطف أنظار متابعيها بعد إطلالها بجمبوست على شاطئ البحر

ميرهان حسين تخطف أنظار متابعيها بعد إطلالها بجمبوست على شاطئ البحر

رسمياً.. الإعلان عن موعد حفل أنغام في جدة

رسمياً.. الإعلان عن موعد حفل أنغام في جدة

وسط صراخ شديد.. فأر يهاجم شاكيرا أثناء تصويرها أغنية (Copa Vacia)

وسط صراخ شديد.. فأر يهاجم شاكيرا أثناء تصويرها أغنية (Copa Vacia)

كيف احتفلت هبة مجدي بذكرى زواجها السابعة؟

كيف احتفلت هبة مجدي بذكرى زواجها السابعة؟

رغم الخلافات.. المطربة بوسي تؤدي واجب العزاء في طليقها فطين

رغم الخلافات.. المطربة بوسي تؤدي واجب العزاء في طليقها فطين

بصور جريئة.. ميريام فارس تثير الجدل وهي تمارس رياضة اليوغا

بصور جريئة.. ميريام فارس تثير الجدل وهي تمارس رياضة اليوغا

بعد إصابتها بتسمم حاد.. ديانا حداد تعتذر عن حفلها المقرر في سوريا

بعد إصابتها بتسمم حاد.. ديانا حداد تعتذر عن حفلها المقرر في سوريا

المخرج محمد سامي يكشف تفاصيل الجزء الثاني من جعفر العمدة

المخرج محمد سامي يكشف تفاصيل الجزء الثاني من جعفر العمدة

عربي

الكويت: إعدام 5 مدانين بجرائم أحدهم فجر مسجداً عام 2015

الكويت: إعدام 5 مدانين بجرائم أحدهم فجر مسجداً عام 2015

الجزائر: إخماد جميع الحرائق التي شهدتها عدة مدن منذ يومين

الجزائر: إخماد جميع الحرائق التي شهدتها عدة مدن منذ يومين

حداد في الإمارات عقب وفاة أخ رئيس الدولة

حداد في الإمارات عقب وفاة أخ رئيس الدولة

وفد ليبي يصل إلى سان بطرسبورغ للمشاركة في القمة الروسية الإفريقية

وفد ليبي يصل إلى سان بطرسبورغ للمشاركة في القمة الروسية الإفريقية