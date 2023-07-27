عائلة أبو قوطة تصدر بياناً حول واقعة مقتل ابنها وتكشف تفاصيل الحدث

رام الله - دنيا الوطنأصدرت عائلة أبو قوطة في الوطن والشتات،مساء اليوم الخميس، بياناً صحفياً حول حادث وفاة ابنها شادي أبو قوطة خلا قيا طواقم بلدية خانيونس بإزالة "تعديات" في المحافظة.بيان العائلة كاملاً:(عشيرة السطرية - عائلة أبو قوطة في الوطن والخارج )ننعي ابننا المغدور شادي عطية عبدالحميد أبو قوطة والذي قتل غدراً على يد بلدية خانيونس وشرطتها ، وذلك بهدم الجدار الخارجي لمنزله عليه ، حيث قام سائق الجرافة وبمرافقة عنصرين من شرطة البلدية بالبدء في عملية الهدم ؛ وأثناء ذلك تم دفع ابننا المغدور من الشرطة وإسقاطه على الأرض وإكمال الهدم عليه.علماً بأنه يوجد قضية لدى المحكمة رقم (١٠٣٨- ٢٠٢٣) بتاريخ ( ٣-٧-٢٠٢٣) بعدم الإزالة.وبناء عليه نحمل المسؤولية الكاملة إلى:١- بلدية خانيونس وعلى رأسها مازن الشيخ بصفته الوظيفية والعائلية وهو المسؤول المباشر عن هذا المشروع.٢- سائق الجرافة بصفته الوظيفية والعائلية وهو معلوم لدينا.٣- عنصرا الشرطة المرافقان للجرافة.وأخيراً ..تفاجأت العشيرة بقيام الجهات الأمنية باستدعاء واعتقال عدد من أبناء العشيرة دون أدنى حق وبدون مبرر بدلاً من مواساتنا في مصابنا الجلل وتحمل مسؤولية الحدث.ندعو جميع الجهات المعنية إلى تحمل مسؤولياتها حفاظا على السلم الأهلي والمجتمعي.عشيرة السطرية – عائلة أبو قوطة