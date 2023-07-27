غزة: النيابة العامة تصدر تصريحاً حول وفاة المواطن أبو قوطة

رام الله - دنيا الوطنأصدرت النيابة العامة بغزة تصريحاً صحفياً، بشأن وفاة المواطن شادي أبو قوطة خلال إزالة بلدية خانيونس تعديات، صباح اليوم الخميس.وقالت النيابة في التصريح الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "باشرت النيابة العامة تحقيقاتها فور تلقي بلاغ وفاة المواطن/ شادي أبو قوطة، البالغ من العمر 48 عاماً، أثناء قيام بلدية خانيونس بإزالة تعديات لفتح شارع في منطقة جورة العقاد بخانيونس".وأضافت: "قد أجرت النيابة العامة وما زالت العديد من الإجراءات بإشراف مباشر من النائب العام، إذ تم عرض المتوفى على دائرة الطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة، وتدوين أقوال شهود الواقعة وتكليف المباحث العامة والأدلة الجنائية لإجراء التحريات والفحوصات الفنية، كما تم توقيف صاحب المركبة "الجرافة" وجارِ استكمال التحقيقات مع آخرين ممن أشرفوا على أعمال الإزالة".وتابعت: "تؤكد النيابة العامة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية الكاملة بحق كل من يثبت مسؤوليته الجزائية عن الحادث".