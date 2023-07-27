شؤون فلسطينية

لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة تُشكل لجنة تحقيق بوفاة المواطن أبو قوطة

لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة تُشكل لجنة تحقيق بوفاة المواطن أبو قوطة
لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة خلال اجتماع لها - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة، تشكيل لجنة تحقيق حول حادثة وفاة المواطن شادي عطية قوطة (٤٨ عاماً)، خلال إزالة بلدية خانيونس تعديات، صباح اليوم الخميس.

وقالت اللجنة في تصريح صحفي، إننا "في ضوء الحادث الأليم الذي أودى بحياة المواطن شادي عطية أبو قوطة -رحمه الله- خلال قيام طواقم بلدية خانيونس بأعمال فتح شارع رقم (1200) المعروف بشارع البيارة، وفي إطار متابعة لجنة العمل الحكومي للحدث منذ اللحظة الأولى، فإننا نتوجه ابتداءً بالتعزية الحارة لذوي الفقيد، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة وعظيم المغفرة".

وأضافت: "نؤكد أننا نقف عند مسؤولياتنا في متابعة الحدث وإحقاق الحق عبر تشكيل لجنة تحقيق في الحادث من الجهات ذات العلاقة، على أن تختتم أعمالها وترفع توصياتها خلال 72 ساعة، وتكليف وزارة الحكم المحلي بتشكيل لجنة لتسيير أعمال البلدية لحين انتهاء التحقيق".

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