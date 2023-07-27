استقالة المجلس البلدي لخانيونس عقب حادثة وفاة المواطن أبو قوطة

رام الله - دنيا الوطنأعلن رئيس بلدية خانيونس علاء الدين البطة، اليوم الخميس، عن استقالته رفقة المجلس البلدي عقب حادثة وفاة مواطن أثناء إزالة طواقم البلدية "لتعديات".وقال البطة في تصريح له، "تحملاً للمسئولية أمام هذا الحادث الاليم أعلن استقالتي واستقالة المجلس البلدي لبلدية خانيونس".وأردف "يتقدم رئيس بلدية خانيونس والمجلس البلدي بخالص العزاء والمواساة لأهلنا الكرام آل قوطة بوفاة المغفور له بإذن الله المواطن: شادي عطية أبو قوطة الذي قضى نحبه أثناء قيام طواقم البلدية بإزالة تعديات على الشارع العام".وكان المواطن شادي أبو قوطة توفي صباح اليوم الخميس، أثناء قيام طواقم البلدية بإزالة تعديات على الشارع العام.