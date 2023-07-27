حماس تصدر بياناً بشأن وفاة مواطن خلال إزالة بلدية خانيونس تعديات

رام الله - دنيا الوطنأصدرت حركة المقاومة الاسلامية (حماس) - محافظة خانيونس، بياناً صحفياً، بشأن وفاة مواطن خلال إزالة بلدية خانيونس تعديات، صباح اليوم الخميس.وقالت الحركة في البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "تشاطر حماس أهلنا في خانيونس عامة وعائلة أبو قوطة خاصة كل معاني الحزن والأسى والإدانة والاستنكار جرّاء الحادث الأليم الذي أدى لوفاة المواطن: شادي عطية عبد الحميد أبو قوطه".وأضافت: "تتحمل بلدية خانيونس كامل المسئولية عما حدث، فلا يوجد أي مبرر لهذا السلوك غير المسئول، وعليه فإن حركة حماس في محافظة خانيونس توكد على العزاء والتضامن التام مع ذوي الفقيد".وتابعت، أننا نؤكد "على تحمل وزارة الحكم المحلي، وبلدية خانيونس مسئوليتها الكاملة والتامة تجاه ما حدث، وعلى كل مسئول عن هذا الحادث المستنكر المبادرة إلي تحمل مسئوليته فوراً، والمطالبة بلجنة تحقيق حكومية فوراً".وختمت حماس بيانها بالقول "ستواصل قيادة الحركة في محافظة خانيونس متابعة كل التفاصيل مع الجهات الرسمية إحقاقاً للحق، ولن نسمح مطلقاً بهذه التجاوزات مهما كانت المخالفات القانونية هنا وهناك".وكان المواطن شادي أبو قوطة (48 عاماً) توفي صباح اليوم الخميس، أثناء قيام طواقم البلدية بإزالة تعديات على الشارع العام.