أبو ظريفة يعقب على حادثة وفاة المواطن أبو قوطة في خانيونس

رام الله - دنيا الوطنعقب عضو المتب السياسي للجبهة اليمقراطية لتحرير فلسطين طلال أبو ظريفة، على حادثة وفاة مواطن إثر قيام طواقم بلدية خانيونس بإزالة "تعديات".وقال أبو ظريفة "حادثة خانيونس صباح اليوم والتي ادت لوفاة المواطن شادي أبو قوطة لا يمكن قبولها باي شكل وتحت اي ذريعة كانت وانفاذ القانون يمكن أن يتم بأكثر من شكل وبما يقنع الجميع فمقتل مواطن بدون وجة حق جريمة تتحمل مسؤوليتها".وقال إن هذا الحدث "يتطلب محاسبة المسؤولين عن هذة الجريمة وتحمل الجميع تبعتها".