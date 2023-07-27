مرابطات مقدسيات: الاحتلال تمادى في انتهاكاته لفرض وقائع تهويدية جديدة بالأقصى

رام الله - دنيا الوطنأكدت مرابطات مقدسيات أن انتهاكات الاحتلال في الأقصى يهدف لفرض وقائع تهويدية جديدة في المسجد، والاقتحامات الكبيرة ترمي لرسم صورة نصر وهمي ومزاعم للسيادة على المدينة المقدسة.وقالت المرابطة المقدسية خديجة خويص، في تصريحات صحفية، إن ما يجري من انتهاكات وممارسات استفزازية هي محاولات لفرض وقائع تهويدية جديدة بالمسجد الأقصى وترسيخ فكرة اقتحامه في أي وقت.وبينت خويص، أن سياسات الاحتلال المتمثلة بالتدمير والهدم والاستيطان، واستهداف السكان بالتهجير، والمرابطين بالإبعاد، كلها تقود لهدف واحد، هو تهيئة الظروف لهدم الأقصى واستبداله بالهيكل المزعوم.وأشارت إلى أن الاحتلال يسعى دائمًا لرسم صورة النصر الوهمي وتأكيد مزاعم سيادته على مدينة القدس والأقصى، عبر الاستعراضات العسكرية الكبيرة، والاقتحامات التي يتخللها استفزازات لمشاعر المسلمين.أما المرابطة المقدسية زينة عمرو، فقالت إن ما يفعله الاحتلال بالأقصى هو عدوان مكتمل الأركان، وعندما أمن العقوبة أساء الأدب.وبينت، أن قوات الاحتلال استخدمت كل أنواع العنف لقمع المرابطين، وتمادت في انتهاكاتها بالأقصى وأصبح أي شيء منها متوقعا.ودعت إلى حراك ثوري لنصرة المسجد الأقصى المبارك، وأضافت: "آن الأوان لأن تتحرك الأمة وتتحمل مسؤولياتها تجاه الأقصى، فالمسجد أمانة في أعناق الأمة".واستباحت مجموعات كبيرة من المستوطنين بقيادة المتطرف بن غفير، صباح اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من قوات الاحتلال، في ما يسمى ذكرى "خراب الهيكل".