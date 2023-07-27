"التربية" تختتم 100 من المخيمات الصيفية لهذا العام

رام الله - دنيا الوطناختتمت وزارة التربية والتعليم، فعاليات مخيماتها الصيفية في مديريات التربية والتعليم؛ حيث بلغ عددها 100 مخيم، استهدفت ما يزيد عن 5000 طالب/ة.وبينت "التربية" أن هذه المخيمات شملت مجالات ومحاور وطنية وكشفية ورياضية وفنية وموسيقية وتراثية وتكنولوجية ومهنية وإعلامية، إذ هدفت إلى تعميق روح الوعي الوطني، وتعزيز المهارات القيادية لدى المشاركين، وتنمية قيم المبادرة والمواطنة والعمل الطوعي لديهم.يشار إلى أن مخيمات هذا العام حملت شعار: "لا بد للقيد أن ينكسر" ونفذتها الوزارة من خلال كوادر الإدارة العامة للنشاطات الطلابية ومديريات التربية، وبعضها من خلال بعض الإدارات العامة ذات الاختصاص.