العوض: اجتماع القاهرة المرتقب يحمل رسالة سياسية هامة

رام الله - دنيا الوطنقال عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني وليد العوض، إن اجتماع الامناء العامين في مصر قبيل اجتماع الجمعية العامة للامم المتحدة في سبتمبر المقبل ،يحمل رسالة سياسية هامة بأن الشعب الفلسطيني موحد حول هدف إنهاء الاحتلال وانجاز الاستقلال التام.وأوضح العوض في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، اليوم الخميس، أنه انعقاد اجتماع الامناء العامين يسهم في تخفيف حالة الاحتقان الداخلي ويغلق الطريق أمام محاولات تحول حالة الانقسام الى انفصال تام.يشار إلى أن الاجتماع سيعقد نهاية الشهر الجاري في العاصمة المصرية القاهرة، بحضور معظم الفصائل الفلسطينية وعلى رأسها فتح وحماس، في حين أعلنت حركة الجهاد تغيبها عن الاجتماع ووضعت شرطاً للمشاركة بوقف الاعتقالات السياسية.