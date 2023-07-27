شؤون فلسطينية

غزة: التعليم العالي تنشر مواضيع ومساقات الامتحان التطبيقي الشامل

غزة: التعليم العالي تنشر مواضيع ومساقات الامتحان التطبيقي الشامل
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
نشرت وزارة التربية والتعليم العالي بغزة، اليوم الخميس، مواضيع ومساقات الامتحان التطبيقي الشامل للدورة الصيفية 2023.

وأكدت الوزارة في تصريح لها، أن "نشر المواضيع والمساقات يأتي تسهيلاً للطلبة في دراستهم وعدم تقيدهم بكتاب مخصص".

ونوهت إلى أنه يمكن للطلبة متابعة المواضيع والمساقات كل حسب تخصصه عبر الرابط: https://www.mohe.ps/home/shamel-majors-subjects/

يشار إلى أن الامتحان النظري سيُعقد أيام الثلاثاء، الأربعاء، الخميس الموافق (12-13-14 أيلول/ سبتمبر 2023م)، الساعة التاسعة صباحاً، وسيتم تنفيذ الامتحان بشكل محوسب في مقر الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية.

ولفتت إلى أن  الامتحان العملي  يعقد ابتداءً من يوم الأحد الموافق (17 أيلول 2023م)، في أماكن تحدد لاحقاً.

وطالبت الوزارة الطلبة بضرورة الاطلاع على المواضيع والمساقات والاستعداد جيداً للامتحان.

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