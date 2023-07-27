أول تصريح من رئيس النيجر بعد عزله

رام الله - دنيا الوطنأكد رئيس النيجر محمد بازوم، الذي يحتجزه عسكريون انقلابيون في القصر الرئاسي في نيامي، اليوم الخميس، أن "المكتسبات الديمقراطية ستُصان".وفي أول تصريح له على الانقلاب العسكري، قال بازوم، عبر حسابه على موقع (تويتر)، إن "المكتسبات التي حققت بعد كفاح طويل ستُصان"، مؤكداً أن "كل أبناء النيجر المحبين للديمقراطية والحرية سيحرصون على ذلك".وفي وقت سابق اليوم، طمأن العسكريون "الانقلابيون" في النيجر المجتمع الدولي بـ "احترام السلامة الجسدية والمعنوية للسلطات المخلوعة"، غداة إعلان الحرس الرئاسي الإطاحة بالرئيس محمد بازوم.وقال الكولونيل ميجور أمادو عبد الرحمن عبر التلفزيون الوطني في نيامي، "نحن قوات الدفاع والأمن، قررنا وضع حد للنظام الذي تعرفونه".وأضاف متحدثاً باسم "المجلس الوطني لحماية الوطن"، أن ذلك "يأتي على أثر استمرار تدهور الوضع الأمني وسوء الإدارة الاقتصادية والاجتماعية"، مؤكداً "تمسك المجلس باحترام كل الالتزامات التي تعهدتها النيجر".كما طمأن "المجتمع الوطني والدولي في ما يتعلق باحترام السلامة الجسدية والمعنوية للسلطات المخلوعة وفقاً لمبادئ حقوق الإنسان".