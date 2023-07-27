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الكويت: إعدام 5 مدانين بجرائم أحدهم فجر مسجداً عام 2015

الكويت: إعدام 5 مدانين بجرائم أحدهم فجر مسجداً عام 2015
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت النيابة العامة الكويتية، اليوم الخميس، عن إشرافها على تنفيذ حكم الإعدام بحق 5 مدانين في جرائم مختلفة، أحدهم ينتمي لـتنظيم (الدولة الإسلامية) وهو من فئة غير محددي الجنسية "البدون"، وشارك في تفجير مسجد الصادق قبل 8 سنوات.

وقالت النيابة العامة "إن هؤلاء المدانين قاموا بأفعال وحشية.. انطوت على أبشع الإساءات للإنسان والإهدار لحقوقه كافة"، وحرموا المجني عليهم من "أقدس" حقوقهم في الدنيا وهو حق الحياة.

ووقع تفجير مسجد الصادق، الذي قام به شخص وتبناه تنظيم (الدولة الإسلامية) في صلاة الجمعة في شهر رمضان في يونيو 2015 وخلّف 27 قتيلا و227 جريحا، وفقا لوكالة رويترز.

أما الأربعة الباقون الذين أُعدِموا فثلاثة منهم مدانون في جرائم قتل عمد، وهم كويتي ومصري وغير محدد الجنسية (بدون)، والأخير سيلاني ومدان بالاتجار بالمخدرات.

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