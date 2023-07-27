الجزائر: إخماد جميع الحرائق التي شهدتها عدة مدن منذ يومين

أعلنت السلطات الجزائرية، الأربعاء، إخماد جميع حرائق الغابات، التي شهدتها عدداً من الولايات منذ يومين، وأسفرت عن مصرع 40 شخصاً وإصابة العشرات.



وقالت الحماية المدنية الجزائرية، في بيان مقتضب، إنها "تمكنت من السيطرة على جميع حرائق الغابات"، مشيرة إلى أن عملية الحراسة ما تزال متواصلة تجنبا لنشوب الحرائق من جديد.



وفي بيان سابق، أكدت وزارة الداخلية الجزائرية، أن "النتائج الإيجابية المحققة تمت بفضل فعالية التدخلات الجوية من خلال طائرات الإطفاء المقحمة".



وكانت حرائق الغابات انتشرت في 11 ولاية، وشارك أكثر من 8000 من رجال الإطفاء في جهود السيطرة على الحرائق، فيما تم إجلاء السكان الذين يعيشون بالقرب من مناطق الغابات، وفق وسائل إعلام جزائرية.



وتأتي الحرائق، في الوقت الذي تشهد فيه منطقة شمال إفريقيا والبحر المتوسط درجات حرارة أعلى من 40 درجة مئوية وسط موجة حر.



ولامست درجة الحرارة في عدة مناطق جزائرية في صحراء البلاد وشمالها، خلال الأيام الأخيرة الماضية، 50 درجة مع استمرار موجة الحر منذ أسابيع.





رام الله - دنيا الوطن