الشرطة: جهود البحث عن الشاب الشناوي لا تزال مستمرة

رام الله - دنيا الوطنقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة لؤي ارزيقات، صباح اليوم الخميس، إن جهود البحث عن الشاب عبد الله الشناوي المفقود في منطقة برية البحر الميت لا تزال مستمرة من قبل الشرطة والأجهزة الأمنية والمتطوعين والمواطنين.وأضاف ارزيقات أنه "لا معلومات للحظة عن مكان وجوده أو حالته الصحية، مناشداً الجميع بضرورة التروي في نقل الأخبار وعدم تداول الإشاعات حرصاً على المصلحة العامة".وكان الشاب عبد الله شناوي قد فقدت أثاره منذ يوم الأحد الماضي، عندما قام برفقة 3 من اصدقاءه، باستئجار سيارة بهدف القيام برحلة من نابلس الى أريحا والسباحة في البحر الميت.