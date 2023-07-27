نيويورك: عشرات النشطاء يتظاهرون أمام قمة (أمازون) للمطالبة بإلغاء عقودها مع الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنتظاهر العشرات من النشطاء والعاملين في شركتي (أمازون وجوجل) أمام قمة شركة (أمازون) في مدينة نيويورك، التي يحضرها الآلاف من المختصين والباحثين والعلماء في مجال التكنولوجيا، لاستمرارها في تقديم خدمات تكنولوجية للاحتلال الإسرائيلي.وعبر عدد من العاملين في الشركة عن احتجاجهم على سياسة شركتي (أمازون وجوجل)، عبر عقد خدمات الحوسبة السحابية (مشروع Nimbus)، بما يزيد على مليار دولار مع الحكومة والجيش الإسرائيليين.وأكدوا في كلماتهم أمام مقر انعقاد القمة (Amazon Web Services) رفضهم المشاركة في دعم الفصل العنصري وجرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني.واحتشد مجموعة من عمال الشركتين، مع ناشطين متحالفين خارج القمة السنوية لعملاق التكنولوجيا، لمطالبة الشركتين بإلغاء عقدها مع الاحتلال الإسرائيلي الذي وُقّع قبل نحو عامين، والذي يمكّن سلطات الاحتلال من مراقبة الفلسطينيين وشن هجوم عليهم، كما يوفر المشروع أيضاً دعماً للبيانات لما تسمى سلطة الأراضي الإسرائيلية، لتسهيل الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين وتوسيع المستوطنات.