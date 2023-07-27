الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات بالضفة والقدس

رام الله - دنيا الوطنشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح اليوم الخميس، حملة اعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلة.واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي اقتحمت عشرات المنازل وعاثت بها خراباً، وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية، وذلك بعد احتجازهم لساعات.وأفاد نادي الأسير بأن قوات الاحتلال اعتقلت 12 فلسطينياً من الضفة، عقب اقتحام وتفتيش منازل عائلاتهم والعبث بمحتوياتها، بينهم أسرى محررون وطفل، وتوزعت عمليات الاعتقال على المحافظات: الخليل، أريحا، رام الله، والقدس.وداهمت قوات خاصة مخيم عقبة جبر، جنوب مدينة أريحا، واعتقلت الأسير المحرر سامي أبو عطا، عقب اقتحام منزله في المخيم.وأفاد مكتب إعلام الأسرى، بأن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة فلسطينيين من محافظة الخليل، وهم: محمد فتحي شحادة من مخيم العروب، أحمد حازم أبو عوض من مخيم الفوار جنوبي المدينة، والطفل يوسف عبد الفتاح ربعي (15 عاماً) من دورا.وطالت الاعتقالات، شادي أبو غربية، عقب اقتحام وتفتيش منزل عائلته في بلدة الرام، شمالي مدينة القدس المحتلة.واندلعت فجر اليوم الخميس ، مواجهات بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال في حي الطيرة، غربي رام الله.واقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال الحي، لتأمين اقتحام مستوطنون للجهة الغربية من الحي لإقامة صلوات تلمودية في المكان، أعقبها اندلاع مواجهات.