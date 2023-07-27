جولة لوزير الدفاع الروسي في معرض للأسلحة بكوريا الشمالية

رام الله - دنيا الوطنالتقى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون بوزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أمس الأربعاء واصطحبه في جولة بمعرض للأسلحة.وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، أن شويغو سلم كيم جونغ أون رسالة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وتقدم كيم بدوره بالشكر لبوتين الذي أرسل وفدا عسكريا لبلاده برئاسة شويغو، لافتا إلى أن اللقاء يعمق العلاقات "الاستراتيجية والتقليدية" بين كوريا الشمالية وروسيا.ووصل الوفد الروسي ووفد صيني إلى كوريا الشمالية هذا الأسبوع للاحتفال بالذكرى السبعين لانتهاء الحرب الكورية الذي تحتفل به كوريا الشمالية باعتباره "يوم النصر".وذكرت الوكالة الكورية الشمالية أن كيم اصطحب سيرغي شويغو في جولة في معرض دفاعي أقيم للاحتفال بالذكرى السنوية للحرب.وتأتي الزيارة في وقت تتطلع فيه بيونغ يانغ إلى تعزيز علاقاتها مع بكين وموسكو في ظل ما تجمع العواصم الثلاثة من خلافات مع واشنطن.