شؤون فلسطينية

تعليق حماس على اقتحام وزراء من حكومة الاحتلال للمسجد الأقصى

تعليق حماس على اقتحام وزراء من حكومة الاحتلال للمسجد الأقصى
وزير النقب والجليل في حكومة الاحتلال يتسحاق فاسرلاف يقتحم المسجد الأقصى
رام الله - دنيا الوطن
قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن "الاقتحامات الواسعة والمستمرة منذ صباح اليوم من المستوطنين ووزراء في حكومة العدو الصهيوني، تصعيد خطير للحرب الدينية التي يشنها الاحتلال على القدس والمسجد الأقصى المبارك".

وأكدت الحركة على لسان المتحدث باسمها، حازم قاسم، أن هذه الاقتحامات "استفزاز لمشاعر كل شعبنا وأمتنا العربية والإسلامية وأحرار العالم، واستهتار من الاحتلال بالمنظومة العربية الرسمية والشعبية".

وشدد قاسم على أن "شعبنا سيدافع عن هوية المسجد الأقصى المبارك ويحافظ على إسلاميته وعروبته مهما بلغت التضحيات، فالأقصى كان دائماً مفجر الثورات والانتفاضات".

وأضاف أن "شعبنا لن يسمح للعدو الصهيوني بتمرير مخططاته في المسجد الأقصى، وكل شواهد التاريخ تؤكد أن شعبنا الباسل لا يمرر جرائم الاحتلال بحق مقدساته".

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