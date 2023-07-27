النيجر: الحرس الرئاسي يطمأن المجتمع الدولي عقب الإطاحة بالرئيس

رام الله - دنيا الوطنطمأن العسكريون "الانقلابيون" في النيجر المجتمع الدولي بـ "احترام السلامة الجسدية والمعنوية للسلطات المخلوعة"، غداة إعلان الحرس الرئاسي الإطاحة بالرئيس محمد بازوم.وقال الكولونيل ميجور أمادو عبد الرحمن عبر التلفزيون الوطني في نيامي، "نحن قوات الدفاع والأمن، قررنا وضع حد للنظام الذي تعرفونه".وأضاف متحدثا باسم "المجلس الوطني لحماية الوطن"، أن ذلك "يأتي على أثر استمرار تدهور الوضع الأمني وسوء الإدارة الاقتصادية والاجتماعية"، مؤكدا "تمسك المجلس باحترام كل الالتزامات التي تعهدتها النيجر".كما طمأن "المجتمع الوطني والدولي في ما يتعلق باحترام السلامة الجسدية والمعنوية للسلطات المخلوعة وفقا لمبادئ حقوق الإنسان".واحتجز عناصر من الحرس الرئاسي بازوم فيما منحهم الجيش "مهلة" لإطلاق سراحه، وكلفت بنين في ضوء ذلك بتأدية وساطة.