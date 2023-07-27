قتيل من جنين بجريمة إطلاق نار في أم الفحم

رام الله - دنيا الوطنقتل شاب فلسطيني في جريمة إطلاق نار نفذت في أحد أحياء مدينة أم الفحم، فجر اليوم الخميس، وهي جريمة القتل الثالثة التي تنفذ في البلدات العربية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.وأفادت مصادر محلية بمقتل الشاب أدهم إبراهيم زيود في الثلاثينات من عمره، وهو من سكان بلدة سيلة الحارثية قضاء جنين بالضفة الغربية.وتلقت طواقم الإسعاف بلاغا عن جريح بأحد الأحياء السكنية في أم الفحم، وعلى الفور هرع طاقم طبي إلى المكان، حيث أقر الطاقم الطبي وفاة شاب (38 عاما)، في مكان الجريمة.وفتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات الحادث، حيث وصل طاقم المعهد الجنائي إلى موقع الجريمة، وشرع في جمع الأدلة في إطار التحقيق، وقامت بنشر قواتها للبحث عن الجناة، دون أن تعلن الشرطة تنفيذ أي اعتقالات.