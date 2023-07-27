استشهاد طفل برصاص الاحتلال في قلقيلية



وكانت الوزارة، قد أفادت بأن طفلاً أصيب بجروح حرجة برصاص الاحتلال الحي في الرأس، ونقل إلى مستشفى قلقيلية الحكومي، قبل أن يعلن الأطباء استشهاده متأثراً بإصابته.



وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت "حي النقار" في المنطقة الغربية من مدينة قلقيلية، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أطلق خلال جنود الاحتلال الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين ومنازلهم.







أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الطفل فارس شرحبيل أبو سمرة ( 14 عاماً)، الليلة، برصاص الاحتلال الحي في قلقيلية.