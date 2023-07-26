شؤون فلسطينية

النخالة يؤكد موقف حركته من لقاء الأمناء العامين ويكشف تفاصيل اتصال ماجد فرج معه

النخالة يؤكد موقف حركته من لقاء الأمناء العامين ويكشف تفاصيل اتصال ماجد فرج معه
الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة
رام الله - دنيا الوطن
أكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، موقف حركته من المشاركة في احتماع الأمناء العامين المرتقب نهاية الشهر الجار في القاهرة.

وقال النخالة في لقاء مع (قناة الغد) مساء اليوم الأربعاء، إن حركته لن "تشارك في لقاء القاهرة قبل الإفراج عن المعتقلين السياسين بشكل عام وخاصة أبناء الحركة".

وتحدث النخالة عن جهود كبيرة تبذل حالياً من أجل التوصل لحلول مختلفة ومتعددة، مبيناً أن منها ما تقوم به الفصائل ومنها ما تقوم بها شخصيات من حركة (فتح)، مبيناً أنه "ربما يكون هناك مبادرات لحل وسط بإخراج عدد من المعتقلين قبل الاجتماع وبعده اخراج الأخرين".

وكشف النخالة عن تلقيه اتصالاً من رئيس المخابرات العامة الفلسطينية ماجد فرج للنقاش في الملف، لافتاً أن هذا "الاتصال جاء نتيجة تواصل مع المصريين لإيجاد صيغة للحل، ولم أشعر أن لديه جديد".

وبين النخالة خلال اللقاء أنه تحدث مع فرج وقال له "نريد الإفراج عن المعتقلين كافة ومنهم معتقلي الجهاد الإسلامي".

وقال النخالة "من وجهة نظري لقاء القاهرة لا جدوى منه لأنه لم يتم التحضير له مسبقا ولم يتم الاتفاق على أجندة عمله".

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