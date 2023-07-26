الحرس الرئاسي يحتجز رئيس النيجر في قصره

رام الله - دنيا الوطنذكرت وكالات أنباء دولية، أن الحرس الرئاسي في النيجر حاصر قصر الرئيس محمد بازوم، في العاصمة نيامي واحتجزه، واصفةً الأمر بانه "محاولة انقلاب"وأكدت الرئاسة أن الجيش لا يدعم تحركات عناصر الحرس الرئاسي المناهضة للرئيس بازوم وجاهز لمهاجمتهم.وأفادت صحيفة "جون أفريك"، نقلا عن مصدر عسكري إقليمي، بأن الرئيس محتجز من قبل جنود متمردين.ووفقا للمعلومات الأولية فإن زعيم المجموعة التي تحاصر القصر هو قائد الحرس الرئاسي، اللواء عمر تشياني.تجدر الإشارة إلى أن بازوم تم انتخابه رئيسا عام 2021 ويعتبر حليفا وثيقا لفرنسا.