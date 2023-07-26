مسؤولان أمريكيان يلتقيان وفدا من طالبان في قطر

رام الله - دنيا الوطنقالت وزارة الخارجية الأميركية إن مسؤولين أمريكيين سيلتقيان بوفد من طالبان، خلال زيارتهما للدوحة خلال الأيام المقبلة.وأوضحت الوزار، أن المبعوث الأمريكي الخاص للشأن الأفغاني، توماس ويست، وزميلته، رينا أميري، المبعوثة الأمريكية الخاصة لشؤون المرأة وحقوق الإنسان في أفغانستان، سيزوران كازاخستان وقطر ما بين 26 و31 يوليو الجاري.ووفقا للوزارة، سيلتقي المبعوثان خلال تواجدهما في أستانا مع زملائهم من كازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان، وذلك لحضور جلسة استثنائية لمجموعة "5+1" حول أفغانستان.كما سيجتمعان مع أعضاء المجتمع المدني الذين يركزون على تعزيز تمكين المرأة اقتصاديا في أفغانستان وكازاخستان.وفي الدوحة، سيلتقي المبعوثان بوفد من ممثلي طالبان وخبراء تكنوقراطيين من الوزارات الأفغانية الرئيسية، لمناقشة المصالح الحيوية في أفغانستان.وبحسب الوزارة، سيبحث الأطراف المسائل ذات الأولوية، التي تشمل الدعم الإنساني للشعب الأفغاني وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمعاملة العادلة والكريمة لجميع الأفغان، بمن فيهم النساء والفتيات، فضلا عن القضايا الأمنية والجهود المبذولة لمكافحة إنتاج المخدرات والاتجار بها.