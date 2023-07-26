دولي

مسؤولان أمريكيان يلتقيان وفدا من طالبان في قطر

مسؤولان أمريكيان يلتقيان وفدا من طالبان في قطر
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الخارجية الأميركية إن مسؤولين أمريكيين سيلتقيان بوفد من طالبان، خلال زيارتهما للدوحة خلال الأيام المقبلة.

وأوضحت الوزار، أن المبعوث الأمريكي الخاص للشأن الأفغاني، توماس ويست، وزميلته، رينا أميري، المبعوثة الأمريكية الخاصة لشؤون المرأة وحقوق الإنسان في أفغانستان، سيزوران كازاخستان وقطر ما بين 26 و31 يوليو الجاري.

ووفقا للوزارة، سيلتقي المبعوثان خلال تواجدهما في أستانا مع زملائهم من كازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان، وذلك لحضور جلسة استثنائية لمجموعة "5+1" حول أفغانستان.

كما سيجتمعان مع أعضاء المجتمع المدني الذين يركزون على تعزيز تمكين المرأة اقتصاديا في أفغانستان وكازاخستان.

وفي الدوحة، سيلتقي المبعوثان بوفد من ممثلي طالبان وخبراء تكنوقراطيين من الوزارات الأفغانية الرئيسية، لمناقشة المصالح الحيوية في أفغانستان.

وبحسب الوزارة، سيبحث الأطراف المسائل ذات الأولوية، التي تشمل الدعم الإنساني للشعب الأفغاني وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمعاملة العادلة والكريمة لجميع الأفغان، بمن فيهم النساء والفتيات، فضلا عن القضايا الأمنية والجهود المبذولة لمكافحة إنتاج المخدرات والاتجار بها.

أخبار ذات صلة

الحرس الرئاسي يحتجز رئيس النيجر في قصره

الحرس الرئاسي يحتجز رئيس النيجر في قصره

مسؤولان أمريكيان يلتقيان وفدا من طالبان في قطر

مسؤولان أمريكيان يلتقيان وفدا من طالبان في قطر

هرتسوغ يحمّل نتنياهو مسؤولية إيجاد حل للأزمة الحالية في إسرائيل

هرتسوغ يحمّل نتنياهو مسؤولية إيجاد حل للأزمة الحالية في إسرائيل

شاباك يُقرر تعزيز الحراسة الشخصية على وزراء الحكومة الإسرائيلية

شاباك يُقرر تعزيز الحراسة الشخصية على وزراء الحكومة الإسرائيلية

إعلام إسرائيلي: الجيش يشعر بخيبة أمل كبيرة من سلوك نتنياهو

إعلام إسرائيلي: الجيش يشعر بخيبة أمل كبيرة من سلوك نتنياهو

واشنطن تحسم الجدل.. هل تقلص الولايات المتحدة المساعدات الأمنية لإسرائيل؟

واشنطن تحسم الجدل.. هل تقلص الولايات المتحدة المساعدات الأمنية لإسرائيل؟

شاهد: عواصف رعدية في شمال إيطاليا وحرائق هائلة جنوبها

شاهد: عواصف رعدية في شمال إيطاليا وحرائق هائلة جنوبها

موعد زيارة الرئيس الروسي للصين

موعد زيارة الرئيس الروسي للصين

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

(ملحق 2).. كشف &quot;تنسيقات مصرية&quot; للسفر عبر معبر رفح الخميس

(ملحق 2).. كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح الخميس

رأفت يلتقي السفير الصيني الجديد لدى فلسطين

رأفت يلتقي السفير الصيني الجديد لدى فلسطين

اشتية: التعليم وتعزيز القدرات من استراتيجيات بقاء وصمود شعبنا

اشتية: التعليم وتعزيز القدرات من استراتيجيات بقاء وصمود شعبنا

النائب زعارير: تكثيف الحشد والرباط هو السبيل لمواجهة مخططات الاحتلال بالأقصى

النائب زعارير: تكثيف الحشد والرباط هو السبيل لمواجهة مخططات الاحتلال بالأقصى

دعوات للحشد وأداء صلاة الفجر غدًا بالأقصى للتصدي لاقتحامات المستوطنين

دعوات للحشد وأداء صلاة الفجر غدًا بالأقصى للتصدي لاقتحامات المستوطنين

&quot;التربية&quot; تمنح المتقدمين الناجحين للوظائف التعليمية فرصة لتدقيق بياناتهم

"التربية" تمنح المتقدمين الناجحين للوظائف التعليمية فرصة لتدقيق بياناتهم

مؤسسة سيدة الأرض تختار ايقونة المغرب خناثة بنونة شخصية العام

مؤسسة سيدة الأرض تختار ايقونة المغرب خناثة بنونة شخصية العام

اجتماع اللجنة التوجيهية لمشروع صرف صحي عتيل ودير الغصون

اجتماع اللجنة التوجيهية لمشروع صرف صحي عتيل ودير الغصون

منوعات

المخرج محمد سامي يكشف تفاصيل الجزء الثاني من جعفر العمدة

المخرج محمد سامي يكشف تفاصيل الجزء الثاني من جعفر العمدة

لماذا اعتذرت هنا الزاهد عن فيلم الأستاذ مع محمد إمام؟

لماذا اعتذرت هنا الزاهد عن فيلم الأستاذ مع محمد إمام؟

لماذا يخشى توم كروز من ثورة الذكاء الاصطناعي؟

لماذا يخشى توم كروز من ثورة الذكاء الاصطناعي؟

نيقولا معوض يكشف: تعرّضت للتحرش في صغري والتجربة قوّتني

نيقولا معوض يكشف: تعرّضت للتحرش في صغري والتجربة قوّتني

لمون نعناع.. محمد حماقي يكتسح الترند بأغنيته الأخيرة

لمون نعناع.. محمد حماقي يكتسح الترند بأغنيته الأخيرة

بعد رحليه الصادم.. شقيقة طليق بوسي تكشف تفاصيل وفاته

بعد رحليه الصادم.. شقيقة طليق بوسي تكشف تفاصيل وفاته

لهذا السبب.. الفنان بيومي فؤاد يقدّم اعتذاراً لـ مي عمر

لهذا السبب.. الفنان بيومي فؤاد يقدّم اعتذاراً لـ مي عمر

هيفاء وهبي تشعل السوشيال ميديا بكواليس رقصة جريئة

هيفاء وهبي تشعل السوشيال ميديا بكواليس رقصة جريئة

آخر تطورات أزمة بوستر فيلم &quot;ع الزيرو&quot; لمحمد رمضان

آخر تطورات أزمة بوستر فيلم "ع الزيرو" لمحمد رمضان

خالد الفايد بعد تراجعه عن قرار اعتزاله: لا عزاء للمتخلفين

خالد الفايد بعد تراجعه عن قرار اعتزاله: لا عزاء للمتخلفين

عربي

السيسي يصل روسيا للقاء بوتين

السيسي يصل روسيا للقاء بوتين

الجزائر تُعلن تمكنها من احتواء حرائق شبت في غاباتها

الجزائر تُعلن تمكنها من احتواء حرائق شبت في غاباتها

الأردن: أبرز تعديلات قانون الجرائم الالكترونية الذي يناقشه مجلس النواب الخميس

الأردن: أبرز تعديلات قانون الجرائم الالكترونية الذي يناقشه مجلس النواب الخميس

معاريف: الأردن احتجز 150 من (الحريديم) ويمنعهم من دخول أراضيه

معاريف: الأردن احتجز 150 من (الحريديم) ويمنعهم من دخول أراضيه