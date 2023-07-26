رأفت يلتقي السفير الصيني الجديد لدى فلسطين





كما أوضح بأن الحكومة الإسرائيلية المتطرفة لا يمكن التعويل عليها في إحداث أي تقدم باتجاه حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.





كما أكد رأفت على عمق العلاقة التاريخية ما بين الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني والحزب الشيوعي الصيني، وأمله في استمرار هذه العلاقة ومزيد من التعاون والتبادل بين الحزبين، وعلى دعمه الكامل لمبادرة الرئيس شي جينج بينج ذات النقاط الثلاث مؤكدا بأن الحل العادل للقضية الفلسطينية لا يمكن أن يتحقق لا من خلال مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط يضم الخمس دول دائمة العضوية في الأمم المتحدة وفق القرارات الأمم المتحدة.



من جانبه، أكد السفير الصيني على عمق العلاقات بين دولتي الصين الشعبية وفلسطين، مشيراً إلى ارتفاع مستوى العلاقة رسميا وزيادة التعاون بين البلدين بعد زيارة الرئيس محمود عباس للصين في حزيران الماضي تتويجا لـ35 عاماً من العلاقات الرسمية بين البلدين التي أكد خلالها الرئيس شي جين بينغ على مبادرته ذات النقاط الثلاثة، حيث أشار إلى أن موقف الصين يأتي من الإيمان أن الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية منطلق من العدالة والانصاف الدوليين.



وأكد السفير جيشين على أن موقف الصين اتجاه القضية العادلة للشعب الفلسطيني ثابته بغض النظر عن التغيرات الدولية، وأن صدق هذا الموقف يظهر في الاعتراف بدولة فلسطين ودعمها في المحافل الدولية، وأن على إسرائيل تحمل نتائج انتهاكها الدائم لحقوق الفلسطينيين وعدم التزامها بالقوانين الدولية.



وبالاشارة إلى ملف المصالحة الفلسطينية، أشار السفير الصيني إلى أهمية إنجاز ملف المصالحة لما يعود من فائدة على تقوية الموقف الفلسطيني في مطالبه العادلة في حقوقه ومواجته للاحتلال من خلال توحيد الصف والخطاب، مشيراً إلى أنه لا توجد أي مصلحة للصين في ملف المصالحة سوى حرصها على قوة الموقف الفلسطيني مسترشداً بتاريخ الصين في مواجهة الغزو الياباني حيث توحدت القوى الشيوعية والوطنية في وجه الغزو الخارجي، آملاً أن يكون للصين دور في رعاية لقاء لفصائل الفلسطينية في بكين لإنجاز ملف المصالحة كما حدث في الملف السعودي - الإيراني والذي أثر إيجاباً على الاستقرار في المنطقة، متمنياً أن يكون اللقاء في القاهرة نهاية هذا الشهر مثمراً وأن ينتج عنه اتفاقاً فلسطينياً يساهم في تسريع المصالحة الفلسطينية.



رام الله - دنيا الوطنالتقى الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" صالح رأفت، السفير الصيني الجديد لدى دولة فلسطين تسنغ جيشين في مقر الحزب في رام الله بحضور عضو المكتب السياسي مسؤول العلاقات الدولية والخارجية رتيبة النتشة.وأطلع رأفت السفير الصيني على التطورات في الساحة الفلسطينية شارحا انتهاكات الاحتلال اليومية والقتل الشبه يومي لأبناء شعبنا واخرها الشهداء الثلاثة في مدينة نابلس.