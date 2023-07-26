شؤون فلسطينية

النائب زعارير: تكثيف الحشد والرباط هو السبيل لمواجهة مخططات الاحتلال بالأقصى

النائب زعارير: تكثيف الحشد والرباط هو السبيل لمواجهة مخططات الاحتلال بالأقصى
النائب زعارير
رام الله - دنيا الوطن
أكد النائب في المجلس التشريعي المقال بالضفة، باسم زعارير على أن الحشد في المسجد الأقصى هو السبيل لمواجهة مخططات الاحتلال ومستوطنيه في المسجد، ويجدد التأكيد على أنه جزء من عقيدة المسلمين ودونه تدفع الأثمان الباهظة.

وبيّن زعارير أن المسلمين في امتحان كبير وأمام تحد كبير واختبار لتعلقهم بمسجدهم وتمسكهم بأرضهم، فعليهم نصرة الأقصى بالتواجد المستمر لمن يستطيع الوصول، وبأعداد كبيرة.

وأضاف أن المستوطنين وحكومة الاحتلال المتطرفة يختلقون الاكاذيب ويكثرون من المناسبات الدينية التي تتيح لهم استمرار اقتحام الأقصى، ويتذرعون بما يسمى ذكرى "خراب الهيكل" ومسيرة الاعلام ويقومون باقتحامات شبه يومية.

وأشار إلى أن مخططات الاحتلال قائمة كمبرر لتنفيذ مشروعهم العنصري في السيطرة على المسجد الأقصى كهدف نهائي، أو تقسيمه زمانيا ومكانيًا تمهيدا للسيطرة الكاملة عليه. و

لفت إلى أن هذه المسميات والمناسبات التي يدعونها هي مبررات لعدوانهم ومحاولة لتحشيد الرأي العام الاحتلالي حول هذه الأفكار والممارسات الظالمة التي ليس لها رصيد من الحقيقة، وإنما يستندون إلى منطق القوة الذي يتغولون بها على شعب أعزل.

وشدد على أن "المسجد الاقصى يستصرخ كل أصحاب الضمائر الحية ومن لديهم نخوة المعتصم أن يقفوا بجانبه للحيلولة دون سيطرة المستوطنين عليه".

وحذر من نجاح الاحتلال في مخططاته بالمسجد، مردفًا: "إن ذلك يعني أنه لن يسمح للمسلمين بدخوله ولا الصلاة والرباط فيه، وهي الفاجعة إذا حقق المستوطنون المدعومون من حكومة نتنياهو المتطرفة أهدافهم بالسيطرة على المسجد الأقصى".

 

أخبار ذات صلة

اشتية: التعليم وتعزيز القدرات من استراتيجيات بقاء وصمود شعبنا

اشتية: التعليم وتعزيز القدرات من استراتيجيات بقاء وصمود شعبنا

سلطة المياه: أزمة المياه المتفاقمة ناتجة عن استمرار سياسات الاحتلال في تقويض الأمن المائي

سلطة المياه: أزمة المياه المتفاقمة ناتجة عن استمرار سياسات الاحتلال في تقويض الأمن المائي

النائب زعارير: تكثيف الحشد والرباط هو السبيل لمواجهة مخططات الاحتلال بالأقصى

النائب زعارير: تكثيف الحشد والرباط هو السبيل لمواجهة مخططات الاحتلال بالأقصى

طالع قرارات لجنة متابعة العمل الحكومي عقب اجتماعها الأسبوعي بغزة

طالع قرارات لجنة متابعة العمل الحكومي عقب اجتماعها الأسبوعي بغزة

دعوات للحشد وأداء صلاة الفجر غدًا بالأقصى للتصدي لاقتحامات المستوطنين

دعوات للحشد وأداء صلاة الفجر غدًا بالأقصى للتصدي لاقتحامات المستوطنين

&quot;التربية&quot; تمنح المتقدمين الناجحين للوظائف التعليمية فرصة لتدقيق بياناتهم

"التربية" تمنح المتقدمين الناجحين للوظائف التعليمية فرصة لتدقيق بياناتهم

وزير الحكم المحلي يفتتح مشاريع طرق في بيت لحم والمبنى الجديد لبلدية نحالين

وزير الحكم المحلي يفتتح مشاريع طرق في بيت لحم والمبنى الجديد لبلدية نحالين

الجزيرة: الرئيس عباس طرح على هنية رؤية سياسية ستعرض خلال اجتماع الأمناء العامين

الجزيرة: الرئيس عباس طرح على هنية رؤية سياسية ستعرض خلال اجتماع الأمناء العامين

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

اشتية: التعليم وتعزيز القدرات من استراتيجيات بقاء وصمود شعبنا

اشتية: التعليم وتعزيز القدرات من استراتيجيات بقاء وصمود شعبنا

النائب زعارير: تكثيف الحشد والرباط هو السبيل لمواجهة مخططات الاحتلال بالأقصى

النائب زعارير: تكثيف الحشد والرباط هو السبيل لمواجهة مخططات الاحتلال بالأقصى

دعوات للحشد وأداء صلاة الفجر غدًا بالأقصى للتصدي لاقتحامات المستوطنين

دعوات للحشد وأداء صلاة الفجر غدًا بالأقصى للتصدي لاقتحامات المستوطنين

&quot;التربية&quot; تمنح المتقدمين الناجحين للوظائف التعليمية فرصة لتدقيق بياناتهم

"التربية" تمنح المتقدمين الناجحين للوظائف التعليمية فرصة لتدقيق بياناتهم

مؤسسة سيدة الأرض تختار ايقونة المغرب خناثة بنونة شخصية العام

مؤسسة سيدة الأرض تختار ايقونة المغرب خناثة بنونة شخصية العام

اجتماع اللجنة التوجيهية لمشروع صرف صحي عتيل ودير الغصون

اجتماع اللجنة التوجيهية لمشروع صرف صحي عتيل ودير الغصون

الشيخ عكرمة صبري يدعو للرباط بالأقصى والتصدي لمخاطر المستوطنين

الشيخ عكرمة صبري يدعو للرباط بالأقصى والتصدي لمخاطر المستوطنين

الخارجية تدين جريمة إعدام الشهيد ندى وتطالب الجنائية الدولية بتحمل مسؤولياتها

الخارجية تدين جريمة إعدام الشهيد ندى وتطالب الجنائية الدولية بتحمل مسؤولياتها

منوعات

المخرج محمد سامي يكشف تفاصيل الجزء الثاني من جعفر العمدة

المخرج محمد سامي يكشف تفاصيل الجزء الثاني من جعفر العمدة

لماذا اعتذرت هنا الزاهد عن فيلم الأستاذ مع محمد إمام؟

لماذا اعتذرت هنا الزاهد عن فيلم الأستاذ مع محمد إمام؟

لماذا يخشى توم كروز من ثورة الذكاء الاصطناعي؟

لماذا يخشى توم كروز من ثورة الذكاء الاصطناعي؟

نيقولا معوض يكشف: تعرّضت للتحرش في صغري والتجربة قوّتني

نيقولا معوض يكشف: تعرّضت للتحرش في صغري والتجربة قوّتني

لمون نعناع.. محمد حماقي يكتسح الترند بأغنيته الأخيرة

لمون نعناع.. محمد حماقي يكتسح الترند بأغنيته الأخيرة

بعد رحليه الصادم.. شقيقة طليق بوسي تكشف تفاصيل وفاته

بعد رحليه الصادم.. شقيقة طليق بوسي تكشف تفاصيل وفاته

لهذا السبب.. الفنان بيومي فؤاد يقدّم اعتذاراً لـ مي عمر

لهذا السبب.. الفنان بيومي فؤاد يقدّم اعتذاراً لـ مي عمر

هيفاء وهبي تشعل السوشيال ميديا بكواليس رقصة جريئة

هيفاء وهبي تشعل السوشيال ميديا بكواليس رقصة جريئة

آخر تطورات أزمة بوستر فيلم &quot;ع الزيرو&quot; لمحمد رمضان

آخر تطورات أزمة بوستر فيلم "ع الزيرو" لمحمد رمضان

خالد الفايد بعد تراجعه عن قرار اعتزاله: لا عزاء للمتخلفين

خالد الفايد بعد تراجعه عن قرار اعتزاله: لا عزاء للمتخلفين

عربي

الجزائر تُعلن تمكنها من احتواء حرائق شبت في غاباتها

الجزائر تُعلن تمكنها من احتواء حرائق شبت في غاباتها

الأردن: أبرز تعديلات قانون الجرائم الالكترونية الذي يناقشه مجلس النواب الخميس

الأردن: أبرز تعديلات قانون الجرائم الالكترونية الذي يناقشه مجلس النواب الخميس

معاريف: الأردن احتجز 150 من (الحريديم) ويمنعهم من دخول أراضيه

معاريف: الأردن احتجز 150 من (الحريديم) ويمنعهم من دخول أراضيه

مصر تستدعي القائم بأعمال سفارة السويد

مصر تستدعي القائم بأعمال سفارة السويد