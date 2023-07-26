النائب زعارير: تكثيف الحشد والرباط هو السبيل لمواجهة مخططات الاحتلال بالأقصى

رام الله - دنيا الوطنأكد النائب في المجلس التشريعي المقال بالضفة، باسم زعارير على أن الحشد في المسجد الأقصى هو السبيل لمواجهة مخططات الاحتلال ومستوطنيه في المسجد، ويجدد التأكيد على أنه جزء من عقيدة المسلمين ودونه تدفع الأثمان الباهظة.وبيّن زعارير أن المسلمين في امتحان كبير وأمام تحد كبير واختبار لتعلقهم بمسجدهم وتمسكهم بأرضهم، فعليهم نصرة الأقصى بالتواجد المستمر لمن يستطيع الوصول، وبأعداد كبيرة.وأضاف أن المستوطنين وحكومة الاحتلال المتطرفة يختلقون الاكاذيب ويكثرون من المناسبات الدينية التي تتيح لهم استمرار اقتحام الأقصى، ويتذرعون بما يسمى ذكرى "خراب الهيكل" ومسيرة الاعلام ويقومون باقتحامات شبه يومية.وأشار إلى أن مخططات الاحتلال قائمة كمبرر لتنفيذ مشروعهم العنصري في السيطرة على المسجد الأقصى كهدف نهائي، أو تقسيمه زمانيا ومكانيًا تمهيدا للسيطرة الكاملة عليه. ولفت إلى أن هذه المسميات والمناسبات التي يدعونها هي مبررات لعدوانهم ومحاولة لتحشيد الرأي العام الاحتلالي حول هذه الأفكار والممارسات الظالمة التي ليس لها رصيد من الحقيقة، وإنما يستندون إلى منطق القوة الذي يتغولون بها على شعب أعزل.وشدد على أن "المسجد الاقصى يستصرخ كل أصحاب الضمائر الحية ومن لديهم نخوة المعتصم أن يقفوا بجانبه للحيلولة دون سيطرة المستوطنين عليه".وحذر من نجاح الاحتلال في مخططاته بالمسجد، مردفًا: "إن ذلك يعني أنه لن يسمح للمسلمين بدخوله ولا الصلاة والرباط فيه، وهي الفاجعة إذا حقق المستوطنون المدعومون من حكومة نتنياهو المتطرفة أهدافهم بالسيطرة على المسجد الأقصى".