دعوات للحشد وأداء صلاة الفجر غدًا بالأقصى للتصدي لاقتحامات المستوطنين

رام الله - دنيا الوطنانطلقت دعوات فلسطينية للحشد وأداء صلاة الفجر في المسجد الأقصى المبارك، غدًا الخميس، للتصدي لاقتحامات المستوطنين في ما تسمى ذكرى "خراب الهيكل".وحثّت الدعوات أهالي الضفة والقدس وأراضي عام 48 على ضرورة شد الرحال إلى المسجد الأقصى وإحياء صلاة الفجر والرباط في ساحاته للتصدي لاقتحامات المستوطنين ومخططات الاحتلال.وتواصلت التحذيرات من مخاطر مسيرة الأعلام التي تنوي جماعات "الهيكل" تنظيمها الليلة في تمام الساعة الـ09:45 مساءً بالقدس، وتنفيذ عملية اقتحام كبيرة للمسجد الأقصى المبارك صباح الغد، وسط دعوات واسعةٍ للتصدّي للمسيرة بكل السبل المتاحة.وكانت جماعات الهيكل المتطرفة قد دعت لاقتحام واسع للمسجد الأقصى المبارك، صباح غدٍ الخميس في ذكرى "خراب الهيكل" المزعوم؛ يسبقه مسيرة أعلام عدوانية.كما تواصلت الدعوات المقدسية للنفير وإعلان الغضب اليوم، لإحباط مخططات المستوطنين واقتحاماتهم الكبيرة للمسجد الأقصى، والمقررة بمشاركة أعضاء (كنيست) ووزراء متطرفين بحكومة الاحتلال.