"التربية" تمنح المتقدمين الناجحين للوظائف التعليمية فرصة لتدقيق بياناتهم

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الوزارة منح المتقدمين الناجحين للوظائف التعليمية والمساندة والمهنية للعام 2023-2024 فرصة لتدقيق بياناتهم التي سترد في سجل الدور بشكلها النهائي بعد استكمال التحضيرات؛ استناداً إلى أسس تضمن تحقيق الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص.وأهابت "التربية" بالمتقدمين ضرورة مراجعة البيانات الخاصة بهم وتدقيقها من حيث المؤهلات والمعدلات والخبرات وأيام العمل كبديل والحالات الخاصة من خلال الرابط الإلكتروني: https://www.moe.edu.ps/audit2023.وأوضحت أنه في حال وجود عدم تطابق في البيانات فإنه يتوجب على المتقدم/ة مراجعة مديرية التربية والتعليم التي تقدم إليها من أجل تعبئة النموذج المخصص لذلك في موعد أقصاه يوم الأحد 30/07/2023، لاعتمادها بشكلها النهائي مع تحمل المتقدم/ة مسؤولية صحة البيانات الخاصة به/ا، مثمنةً في الوقت ذاته جهود كافة اللجان والطواقم التي تتابع هذا الجهد على مستوى الوزارة والمديريات.