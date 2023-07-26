ألمانيا تتبرع بـ 40 مليون دولار لدعم معونة (أونروا) الغذائية في غزة

رام الله - دنيا الوطنأعلن ممثل جمهورية ألمانيا الاتحادية في رام الله أوليفر أوكزا، عن تبرع ألمانيا بمبلغ 40 مليون دولار لصالح القطاع الغذائي التابع لوكالة (أونروا) في قطاع غزة.بدورها، قالت الوكالة إنه "على الرغم من التمويل الألماني لا تزال الأونروا تواجه فجوة مالية قدرها 75 مليون دولار لعام 2023 وإذا لم يتم تمويلها ستضطر الوكالة إلى تخفيض معونتها الغذائية في قطاع غزة أو وقفها تماما في أيلول".ودعا أوكزا المانحين الآخرين إلى التدخل من أجل سد الفجوة في الوكالة بالقول: "لا تزال ألمانيا ملتزمة بمساعدة لاجئي فلسطين ومن خلال دعمنا لهذا العام، فإننا سنساعد الأونروا على تقديم المعونة الغذائية لما مجموعه 1,2 مليون شخص في غزة ومن الأهمية بمكان أن يقدم المانحون الآخرون تبرعات إضافية للأونروا من أجل مواصلة هذا العمل الذي لا غنى عنه".بدوره، أعرب مدير شؤون (أونروا) في غزة توماس وايت عن شكره لهذا التبرع بالقول: "نشكر ألمانيا على التزامها الطويل الأمد بدعم لاجئي فلسطين إن التمويل الموثوق يمكن الأونروا من تقديم المعونة الغذائية للاجئي فلسطين الذين يعيشون في قطاع غزة".وأضاف "إننا نقدر عاليا دعم ألمانيا السخي لبرنامج المعونة الغذائية والجهود المبذولة للفت الانتباه إلى فجوة التمويل الحرجة التي تهدد بتعطيل برنامجنا للمعونة الغذائية مع تأثير كبير على الجوع والأمن الغذائي للاجئي فلسطين".